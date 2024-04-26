Перечит Бузовой, вступается за брата и помогает семье: что известно о двоюродном брате Давы Армане Давтяне из шоу «Сокровища императора»

Имя Армана Давтяна стало широко известно после выхода шоу «Сокровища императора», по сюжету которого участники соревнуются за главный приз в миллион юаней (14 миллионов рублей). Съемки проходят в Китае.
Игроки принимают участие в состязании парами. Так вот, Арман пришел на проект в тандеме со своим двоюродным братом – Давидом Манукяном, известным широкой публике как DAVA.
Но если поначалу Арман воспринимался частью аудитории как бонус к известному родственнику, то потом зрители заинтересовались именно им. Но что мы знаем об Армане, чье имя переводится как «Мечта»?
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Детство и учеба
Арман Давтян, родившийся 5 января 1999 года в Армавире, является сыном бизнесмена и косметолога, которая также ведет блог о красоте. Его отец – Армен Давтян – родной дядя Давы, а мама Ануш Шмавонян, соответственно, приходится ему тетей. Маму самого Давида зовут Анна Манукян.
По национальности Арман – армянин, как и остальные члены этой семьи.
Арман Давтян окончил основную школу № 5 в Армавире и гимназию № 14 в Новосибирске. В 2020 году он поступил в магистратуру юридического института Сибирского федерального университета, где выбрал программу «Публичная власть: правовые основы организации и деятельности». Его старшая сестра Милена также получила диплом магистра юриспруденции в Новосибирском государственном университете.
Арман Давтян с родственниками, DAVA (справа). Фото: соцсети Армана Давтяна
Шоу «Сокровища императора». Правила
Арман так бы и оставался в тени «большого брата», если бы 10 марта 2024 года на телеканале ТНТ не стартовало бы реалити-шоу «Сокровища императора».
По замыслу проекта участники проводят весь сезон, выполняя различные испытания в парах. В телевизионном шоу участвуют восемь пар, представители которых находятся в различных отношениях между собой: муж и жена, дети и родители, братья и сестры или близкие друзья.
Так, помимо Давы и Армана, в проекте появились Филипп Киркоров и актер Вольфганг Черни, Мария Погребняк и Алана Мамаева, комик Олег Верещагин с женой Александрой, блогер Евгений Ершов с мамой, певец Анатолий Цой с другом, комики и продюсеры Зураб Матуа и Андрей Аверин, комик Иван Пышненко с братом, а также певица Карина Кокс и блогер Евгения Искандарова.
Каждая пара получает свой цвет. Например, Арман и Давид – оранжевые, Карина Кокс и Евгения - желтые, Олег Пышненко с братом – фиолетовые и т.д.
Участникам даются задачи, связанные с определенными местами, с которыми они должны успешно справиться.
Каждое испытание включает несколько последовательных этапов, включая взаимодействие с местными жителями и получение от них необходимой информации. Однако загвоздка состоит в том, что большинство прохожих говорят только на своем родном языке.
Во время перерывов между соревнованиями участники находятся в одном доме, общаются и строят друг другу козни. Поскольку большинство из них уже участвовали в подобных телешоу, зрителям интересно наблюдать за тем, как они уживаются вместе.
Как Арман вступился за Даву перед Ольгой Бузовой
Но перчинка проекта заключалась и в том, что на нем впервые встретились бывшие возлюбленные Давид Манукян и Ольга Бузова, ставшая ведущей передачи. Они расстались три года назад, и с тех пор, как однажды призналась Ольга, у нее больше не было мужчин. Даже случайных связей… Видимо, еще слабо горит огонек любви…
Впоследствии Давид признался, что ему было приятно встретиться с Ольгой. И это их первая встреча за долгое время.
«В жизни все встречи неслучайны. Мне кажется, это судьба. У нас была большая любовь, искры из глаз летели. Когда смотрю на этого человека, мне тепло на душе, у меня что-то екает внутри», — признался Давид в одном из своих интервью.
Возможно, Ольга Бузова следовала сценарию, однако во время выпусков проекта она не упускала возможности подколоть Даву. Как же она это делала?
Ольга Бузова и Михаил Галустян на шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
«А ты не боишься, что Давид может в любой момент соскочить, а ты потом будешь китайскую лапшу с ушей снимать? Были такие случаи уже, поэтому просто спрашиваю», - обратилась Ольга к Арману Давтяну еще в первом выпуске.
Арман сразу же вступился за Даву и пояснил, что не помнит о таких случаях. Получив стартовые 300 юаней, братья начали принимать участие в испытаниях.
К примеру, вот каким был первый конкурс. Участники должны были достичь конечной точки раньше конкурентов и ударить в гонг, чтобы зафиксировать время своего прибытия. Также по дороге им нужно было приобрести на рынке продукты для пожилой женщины, посетить магазин сумок для получения важной информации и найти ребенка по фотографии в школе.
Олег и Александра Верещагины показали наилучший результат, выполнив все задания. Они повторили свой успех и на следующий день. Супруги первыми добрались до храма, попробовав на себе гирудотерапию и посетив ресторан, где звездам предложили выбрать либо острое, либо плохо пахнущее блюдо.
Брат Давы не попал ни в число лидеров, ни в число отстающих. Последними в этой гонке оказались старые друзья и коллеги Андрей Аверин и Зураб Матуа, которые в итоге и покинули проект.
С кем конфликтуют Арман и Дава на шоу
Что же касается Давы и Армана, то на шоу «Сокровища императора» братья проявляли себя неоднозначно. Например, однажды спровоцировали конфликт с Евгенией Искандаровой и Кариной Кокс.
Так, Дава и его брат выразили свое недовольство поведением Карины и Жени на задании, где участникам нужно было надеть китайские костюмы и сделать макияж. Во время подведения итогов перед мастером, желтые стояли перед оранжевыми, загораживая им обзор. Это, конечно, вызвало у Давида возмущение. Но Карина Кокс посчитала все обвинения несправедливыми.
Карина Кокс и Евгения Искандарова на шоу «Сокровища императора»
«Накинулись на нас, как голодные собаки на кусок мяса», — сказала Карина.
За Даву и его кузина вступились Мария Погребняк и Алана Мамаева, входящие также в одну команду. Они обвинили конкуренток в том, что те идут к победе по головам.
«Складывается впечатление, что девочки носят маски благородства, а во время испытаний они слетают с них», — заявила Мария Погребняк.
В ответ на это обвинение Карина отметила, что им специально навязывают чувство вины, а каждый идет к победе, как может. Как говорится, се ля ви…
Арман и DAVA проходят испытания в шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
Бывало, что Дава и Арман приходили к финишу первыми. Например, в испытании, где нужно было преодолеть дистанцию на велосипеде с 15 сетками для перевозки рыбы так, чтобы ни один мешок не коснулся земли.
Среди интересных конкурсов шоу «Сокровища императора» - повторить мелодию, исполненную музыкантом на традиционном китайском инструменте и сосчитать количество маленьких детей, расположенных на статуе Будде. На статуе, правда, была надпись, что на самом деле их сто, правда, на китайском языке.
Пока у пары Армана и его брата есть все шансы на успех, но посмотрим, что будет дальше.
Личная жизнь
Вполне естественно, что с выходом проекта на экраны и по мере увеличения узнаваемости у Армана прибавилось количество поклонниц.
Однако свою личную жизнь он держит в тайне. Вместо снимков с девушками в его соцсетях появляются фото разных поездок, снимки из кальянных. Но однажды Арман заявил, что ищет невесту в необычном месте.
Арман Давтян. Фото: соцсети героя
В начале января этого года Арман запечатлел себя около катка и заявил, что мечтает о жене-фигуристке, поэтому и отправился на ее поиски.
К слову, будущей избраннице Давтяна очень повезет. Как и многие мужчины кавказских кровей, парень заботится о своих родственниках. Так, на день рождения мамы в 2016 году он подарил ей 101 розу, а в честь изумрудной свадьбы бабушки Миланы и дедушки Сейрана организовал для них поездку в Санкт-Петербург.
Арман Давтян. Фото: соцсети Армана
Арман Давтян сейчас
Пока вся жизнь Армана ассоциируется с проектом «Сокровища императора», а зрителям программы остается только дождаться результатов.