Перечит Бузовой, вступается за брата и помогает семье: что известно о двоюродном брате Давы Армане Давтяне из шоу «Сокровища императора»

Имя Армана Давтяна стало широко известно после выхода шоу «Сокровища императора», по сюжету которого участники соревнуются за главный приз в миллион юаней (14 миллионов рублей). Съемки проходят в Китае.

Игроки принимают участие в состязании парами. Так вот, Арман пришел на проект в тандеме со своим двоюродным братом – Давидом Манукяном, известным широкой публике как DAVA.

Но если поначалу Арман воспринимался частью аудитории как бонус к известному родственнику, то потом зрители заинтересовались именно им. Но что мы знаем об Армане, чье имя переводится как «Мечта»?

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Детство и учеба

Арман Давтян, родившийся 5 января 1999 года в Армавире, является сыном бизнесмена и косметолога, которая также ведет блог о красоте. Его отец – Армен Давтян – родной дядя Давы, а мама Ануш Шмавонян, соответственно, приходится ему тетей. Маму самого Давида зовут Анна Манукян.

По национальности Арман – армянин, как и остальные члены этой семьи.

Арман Давтян окончил основную школу № 5 в Армавире и гимназию № 14 в Новосибирске. В 2020 году он поступил в магистратуру юридического института Сибирского федерального университета, где выбрал программу «Публичная власть: правовые основы организации и деятельности». Его старшая сестра Милена также получила диплом магистра юриспруденции в Новосибирском государственном университете.