Марина Федункив: «В гороскопы не верю, верю в людей и в судьбу»

У Марины Федункив весной полно работы - на экране два телешоу с ее участием, в гастрольном графике спектакли. Еще - запись песен и съемки. Но последние три года артистка Федункив в плотном графике всегда оставляет место на отдых и дом, потому что там ее ждет муж - самый настоящий итальянец Стефано Маджи. Журнал «Телепрограмма» поговорил с Мариной Федункив об актуальных делах - рабочих и домашних.
Называю себя «поющий персонаж»
- В топе ваши веселые песни. Среди них особнячком стоит трек «Я не буду». Потенциальный хит: стильный, модный. В этой песне есть такая строчка: «Может быть, я слишком для вас интересна и непроста...» Сложилось впечатление, что за последнее время вы изменились именно так: стали избирательнее в выборе работы, стали стильнее, одеваетесь иначе. Это впечатление со стороны соответствует действительности - вы изменились?
- Впечатление вполне верное. Знаете, раньше я все время посвящала исключительно работе, чтобы не задумываться о том, что происходило в моей жизни, где часто творился кошмар. Я уже рассказывала о моментах домашнего насилия, которые мне пришлось пережить. Потому я ни от какой работы не отказывалась, и было не особо до какого-то выбора. Но в моей жизни действительно произошло очень много изменений за последние несколько лет. В прошедшие три года так особенно: вышла замуж и счастлива в браке, регулярно приходят новые роли и новые ТВ-проекты. Пробую себя в разных видах юмористического жанра: запела, например. Конечно, я изменилась, полюбила жизнь и профессию еще больше. К предложениям теперь отношусь избирательно - у меня есть команда, которая направляет и помогает все взвесить. Думаю, что перемены еще будут.
- У вас записано достаточное количество песен. Но пока перерыв в гастрольной деятельности. Выпускаете треки - люди их слушают. Ну и, наверное, на частных мероприятиях вы с ними выступаете. Какие планы связаны у вас с музыкальной карьерой - будут новые песни?
- Да, вы правы - люди правда слушают. На корпоративы зовут очень часто уже не столько провести их или юморить, сколько просят несколько песен спеть. При всем при этом я себя всегда называла «поющий персонаж». Это значит, что я не совсем певица, я актриса, которая пробует себя в этой роли. И мне важно найти песни, которые соответствуют тому настроению, которое люди привыкли от меня получать: преимущественно с юмором, позитивные. А вот отыскать такие песни и авторов, способных их создать, - проблема. На высокое искусство не претендуем, но качественно пошутить, тем более музыкально - нужно уметь.
Не хочется уходить совсем уж в пошлость. Есть песня, есть настроение и возможность посвятить время ее записи - работаем в этом направлении. Выпускать песни «чтобы были» - это не про меня. Так что премьеры будут и обязательно, пара песен в этом году - так точно. Как только это случится, мои подписчики узнают об этом первыми. Кстати, открою вам эксклюзивный секрет - песню в моем исполнении можно будет услышать в проекте «Однажды в России» (16+) на ТНТ. О чем песня и с кем в дуэте - пока рассказать не могу.
«Набираю и сбрасываю вес самостоятельно»
Будущая популярная артистка с папой. Фото: личный архив Марины Федункив
- Несмотря на то что экран прибавляет от 5 до 8 кг, в шоу «Звезды» (16+) на НТВ вы смотритесь миниатюрнее, чем раньше. Вы похудели или, как это сейчас модно, сделали операцию, которая уменьшает объемы?
- Спасибо за комплимент! Да, можно это назвать «операцией»: пересмотрела питание, занимаюсь любимым делом, счастлива в браке. И, конечно, со мной работает гениальная команда, которая использует все фишки, чтобы зрители видели в кадре миниатюрную девушку, - спасибо стилистам, визажистам и операторам. А еще благодарна своим коллегам по шоу и ролям: все молодые, красивые, спортивные - нужно соответствовать.
Не имею ничего против операций по уменьшению объемов, если она мне однажды потребуется, обращусь к самому лучшему специалисту. Но пока мне удается как набирать вес, так и сбрасывать его самостоятельно. В обоих случаях ничего специального не делаю, так что гуляющие в интернете «диеты от Марины Федункив» - ерунда полная.
- У Марины Федункив и «Объединения ЮГ» первый батл в «Звездах» будет с Дмитрием Маликовым и «Сборной России». Вы профессионал в юмористическом жанре. А как справляется Маликов - он оказался серьезным соперником в этом жанре? Все-таки композитор, певец...
- Прекрасно справляется. С чувством юмора у Дмитрия все в порядке. Вы знаете, когда твой соперник не из мира юмора, это всегда интересно: своих-то ты знаешь, а на что способны другие артисты, порой и им самим неведомо. Но Дмитрий Маликов, да и другие коллеги, которые изначально не считались юмористами (Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров и другие), показали высший пилотаж в юморе.
- Вы также этой весной на телеэкранах в проекте «Моя жена рулит» (16+) на «Субботе», где в новом сезоне с вами - шеф-повар из Италии. Сразу возникает вопрос: не знакомый ли это вашего супруга? Или продюсеры проекта ради интриги пригласили соведущего-итальянца: чтобы было больше поводов поговорить о вашей связи с итальянской кухней, характерами и т. д.
- Ну, если считать, что все русские - родня, то и все итальянцы - родственники (смеется). Я уже шутила на этот счет в шоу, что мой муж итальянец и я решила и на работе не отвыкать от хорошего. Конечно, мы с мужем были в ресторане Кристиана в Москве, но сказать, что мой муж и коллега по шоу были знакомы - это вряд ли. А сейчас, конечно, у них есть что-то общее - это я.
- У вас последние годы много работы. И на ТВ, и со спектаклями вы ездите по стране. Нашелся режиссер, который предложил вам в сериале, в кино драматическую роль? Или образ из народных «хитов» («Реальные пацаны» 16+) слишком прочно закрепил за вами амплуа комедийной актрисы?
- Если предложат интересную драматическую роль, с удовольствием попробую себя в новом амплуа. Мой педагог Виктор Афанасьевич Ильев (мастер актрисы в годы учебы в Пермском государственном институте культуры и искусства. - Ред.) всегда говорил, что талант драматической актрисы у меня совсем не раскрыт. Но пока все роли, которые присылают, исключительно комедийные. Иногда, правда, режиссеры, как, например, Жанна Кадникова в «Кафе Куба» (16+), стараются добавить некоторую драматическую линию. Зрителю, как мне кажется, нравится.
- В школе вы однажды закрыли в шкафу мальчишку, который вас задирал. Сейчас часто приходится отстаивать свои права и интересы? Можете прикрикнуть или теперь у вас другие методы поставить человека на место?
- Я такой человек, который не терпит несправедливости по отношению к другим. Если такое вижу, молчать и бездействовать не могу - сразу в бой. В упомянутом вами случае я скорее защищала девчонок, а не себя. Был период, когда личные границы не отстаивала, терпела. Было время, когда и до драки доходило. А сейчас, если что-то не нравится, сразу говорю как есть. Кричать не кричу, говорю спокойным тоном, глядя человеку в глаза. Обычно все понимают с первого раза.
«Характер у меня от мамы - она очень сильная женщина»
Марина с мужем Стефано счастливы вместе три года. Фото: личный архив Марины Федункив
- Психологи говорят, что человека в жизни спасает любовь. Вам повезло, вы говорили, что были окружены с детства любовью. Мама и папа вас очень любили. Помогло вам это в жизни? Вы похожи на родителей характером?
- Я росла у бабушки с дедом, и вот они во мне души не чаяли. Я с детства знала, что поддержат во всем, что всегда будут на моей стороне, и это ощущение того, что их поддержка у меня есть, я пронесу в сердце всю свою жизнь. Мама и папа меня любили, безусловно, но с ними мне было, конечно, сложнее в силу характера, потому что я требовала безусловного принятия и воспитание принимать не хотела. Характер, кстати, у меня от мамы - она очень сильная женщина. А отец научил меня человеческой мудрости и уважительному отношению к самым разным, даже очень непохожим на тебя людям.
- Ваш муж человек деловой (Стефано Маджи работает в Москве топ-менеджером одной из компаний). У него много работы и командировки, у вас - съемки, гастроли со спектаклями. Наверное, когда вместе, очень цените это время и стараетесь проводить его вдвоем, без гостей? Как отдыхаете, когда дома?
- Стефано непубличный человек, мы редко выходим в свет вместе. Не скажу, что как-то особенно проводим время: живем за городом, много забот по дому, собаки и кошки - заняться есть чем. Стараемся путешествовать вместе, в эти дни лично я отключаю телефон. У нас и без того графики часто не совпадают, и можем какое-то время видеться нечасто, поэтому на отдыхе я все внимание хочу посвящать исключительно нам. А если совместный выходной дома, то смотрим кино и сериалы вместе, часто с моим участием и не только. Муж - мой самый главный поклонник и критик.
- Какая дома у вас сейчас итальянская кухня? Что готовит Стефано? Какие блюда вы ему готовите, что любимое в вашем исполнении?
- Мы с мужем дома готовим нечасто - не всегда есть на это время, но если за дело берется Стефано, то непременно рождается шедевр кулинарии. Он, как и все итальянцы, считает итальянскую кухню лучшей в мире, а я люблю все в его исполнении: и пасту, и пиццу, и минестроне, и капрезе - от одних только этих слов у меня появляется аппетит. Я, в свою очередь, мужу готовлю борщи. Казалось бы, банально, но Стефано из всей русской кухни максимально нравится именно это блюдо, он даже любит шутить, что женился на мне ради того, чтобы регулярно есть борщ.
- У вас уже приличный стаж семейной жизни с итальянским мужем. Если мы притираемся характерами, то вы еще и менталитетами - ведь человек родился и вырос в другой стране. Чему вы друг у друга научились в процессе притирки?
- Знаете, как таковой притирки у нас не было - я с детства мечтала выйти замуж за итальянца, а Стефано с тех пор, как живет в России, был без ума от русских. Так что у нас все сложилось идеально.
Я восхищаюсь тем, как итальянцы относятся к женщинам - с уважением и заботой. Они любят жить, они ценят все то, что у них есть. Этот оптимизм и жизнелюбие вдохновляют. А мужу нравится в русских широта души, то, что мы можем объединиться и в радости, и в горе. Учимся друг у другу лучшему, что есть у наших наций.
- Интересно: только у нас люди читают астрологов, предсказания? Итальянцы верят во всю эту мистику, гороскопы? У вас сбывались в жизни какие-то прогнозы, предсказания?
- Не скажу про всех итальянцев, но мне кажется, что не особо. Ни родственники со стороны Стефано, ни наши с ним с друзья в Италии не были замечены за тем, чтобы увлекаться гаданиями и астрологией. Стефано тоже в гороскопы не верит. Как и я. А раньше я очень сильно ими увлекалась, верила в астрологию, нумерологией интересовалась. Сейчас немного поверхностно такую информацию воспринимаю, но в судьбу и в магию случая верю.