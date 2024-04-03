Марина Федункив: «В гороскопы не верю, верю в людей и в судьбу»

У Марины Федункив весной полно работы - на экране два телешоу с ее участием, в гастрольном графике спектакли. Еще - запись песен и съемки. Но последние три года артистка Федункив в плотном графике всегда оставляет место на отдых и дом, потому что там ее ждет муж - самый настоящий итальянец Стефано Маджи. Журнал «Телепрограмма» поговорил с Мариной Федункив об актуальных делах - рабочих и домашних.

Называю себя «поющий персонаж»

- В топе ваши веселые песни. Среди них особнячком стоит трек «Я не буду». Потенциальный хит: стильный, модный. В этой песне есть такая строчка: «Может быть, я слишком для вас интересна и непроста...» Сложилось впечатление, что за последнее время вы изменились именно так: стали избирательнее в выборе работы, стали стильнее, одеваетесь иначе. Это впечатление со стороны соответствует действительности - вы изменились?

- Впечатление вполне верное. Знаете, раньше я все время посвящала исключительно работе, чтобы не задумываться о том, что происходило в моей жизни, где часто творился кошмар. Я уже рассказывала о моментах домашнего насилия, которые мне пришлось пережить. Потому я ни от какой работы не отказывалась, и было не особо до какого-то выбора. Но в моей жизни действительно произошло очень много изменений за последние несколько лет. В прошедшие три года так особенно: вышла замуж и счастлива в браке, регулярно приходят новые роли и новые ТВ-проекты. Пробую себя в разных видах юмористического жанра: запела, например. Конечно, я изменилась, полюбила жизнь и профессию еще больше. К предложениям теперь отношусь избирательно - у меня есть команда, которая направляет и помогает все взвесить. Думаю, что перемены еще будут.

- У вас записано достаточное количество песен. Но пока перерыв в гастрольной деятельности. Выпускаете треки - люди их слушают. Ну и, наверное, на частных мероприятиях вы с ними выступаете. Какие планы связаны у вас с музыкальной карьерой - будут новые песни?

- Да, вы правы - люди правда слушают. На корпоративы зовут очень часто уже не столько провести их или юморить, сколько просят несколько песен спеть. При всем при этом я себя всегда называла «поющий персонаж». Это значит, что я не совсем певица, я актриса, которая пробует себя в этой роли. И мне важно найти песни, которые соответствуют тому настроению, которое люди привыкли от меня получать: преимущественно с юмором, позитивные. А вот отыскать такие песни и авторов, способных их создать, - проблема. На высокое искусство не претендуем, но качественно пошутить, тем более музыкально - нужно уметь.

Не хочется уходить совсем уж в пошлость. Есть песня, есть настроение и возможность посвятить время ее записи - работаем в этом направлении. Выпускать песни «чтобы были» - это не про меня. Так что премьеры будут и обязательно, пара песен в этом году - так точно. Как только это случится, мои подписчики узнают об этом первыми. Кстати, открою вам эксклюзивный секрет - песню в моем исполнении можно будет услышать в проекте «Однажды в России» (16+) на ТНТ. О чем песня и с кем в дуэте - пока рассказать не могу.

«Набираю и сбрасываю вес самостоятельно»