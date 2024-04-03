Марина Федункив призналась, что выглядит миниатюрной в кадре благодаря фишкам стилистов

Марина Федункив уже давно работает на телевидении. Она стала снималась в разных проектах. Многие ее знаю по сериалу «Реальные пацаны». С тех пор артистка преобразилась. Она участвует в шоу «Звезды», где выступает на сцене с командой.

Зрители стали удивляться тому, как она похудела. В интервью для Teleprogramma.pro актриса призналась, что пересмотрела свое питание, а также ее преобразило то, что она счастлива в браке с мужем-итальянцем Стефано Маджи. Но она не стала утаивать, что выглядит более стройной благодаря работе экспертов.

«Со мной работает гениальная команда, которая использует все фишки, чтобы зрители видели в кадре миниатюрную девушку, - спасибо стилистам, визажистам и операторам. А еще благодарна своим коллегам по шоу и ролям: все молодые, красивые, спортивные - нужно соответствовать», – пояснила Федункив.

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По словам актрисы, она не исключает, что в будущем решится на операцию. Марина считает, что уменьшить объемы хирургическим путем не зазорно. Однако она подчеркнула, что пока у нее получается худеть естественным путем.