Марина Федункив в новом сезоне шоу «Моя жена рулит» встретила итальянца Кристиана Лоренцини

Марина Федункив снова стала ведущей нового сезона реалити «Моя жена рулит». Но в четвертом сезоне у нее появился соведущий — итальянский шеф-повар, работающий в ресторане Christian, Кристиан Лоренцини. Им удалось сразу найти общий язык, так как у актрисы муж итальянец. Вместе со Стефано Маджем она в браке почти три года.

Также Федункив отметила, что даже чем-то похожа со своим напарником. Она считает, что их оптимизм и чувство юмора помогли им легко сработаться.

«Для меня все мужчины, которые умеют готовить, прекрасны. Появление Кристиана в качестве соведущего придало пикантности шоу «Моя жена рулит», мы точно выводим кулинарное телеискусство на новый уровень. А я смеюсь, что скоро все итальянцы Москвы в том или ином качестве будут рядом с Мариной Федункив», — поделилась звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В новом сезоне они приготовят много изысканных блюд. Особое внимание будет уделено итальянской кухне. Также зрители увидят новых интересных гостей. Добавим, что реалити «Моя жена рулит» начнет выходить в эфир с 7 марта на телеканале «Суббота!».