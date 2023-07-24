Марина Федункив: «Я еще ни разу не стирала ни одной вещи мужа!»

В Москве проходят съемки сериала «Мендельсон», который создается для онлайн-кинотеатра Premier и телеканала ТНТ. Картина рассказывает об отце трех дочерей, офицере ВДВ Владимире Мендине с позывным Мендель, которому достается свадебный салон в наследство от одного генерала. Правда, некоторые не чистые на руку граждане все же хотят отжать у него это приобретение.

Одну из ключевых ролей — кондитера в свадебном салоне — в этом сериале сыграла актриса Марина Федункив. Во время общения с журналистами на съемочной площадке проекта Марина рассказала о своих кулинарных способностях, самых лучших качествах мужа и о притяжении противоположностей.

«Ливень был адовый!»

— Марина, какой вы кондитер в реальной жизни?

— Если честно, я не дружу с выпечкой. Правда, во время локдауна почему-то решила, что буду учиться печь (у нас тогда со Стефано все активно развивалось), и стряпала всякую фигню. И в итоге мы все поправились килограммов на шесть.

А вообще я же веду кулинарную программу на телеканале «Суббота!». И там, пусть и нечасто, но в студию приходят кондитеры, которые одаривают нас своими шедеврами. После них я в своих способностях кондитера разуверилась еще больше.

Что же касается сериала «Мендельсон», то в нем и не будет детально показано, как я занимаюсь оформлением кондитерских произведений. В нем упор на другое, поверьте, куда более интересное.

— Можете, пожалуйста, рассказать о самых тяжелых съемках сериала…

— Недавно мы снимали сцену в дождь, из-за чего пришлось делать много дублей, потому что не получалось ничего.

И я спрашивала на монтаже, удалось ли что-то склеить или нет. Ливень был адовый, мы все работали по щиколотку в воде.

Солнце постоянно уходило, а по сюжету дождь не предполагался. В итоге все бегали как угорелые по съемочной площадке, и никто не понимал, что делать. И перенести съемку невозможно — много ведь и людей, и техники задействовано.

— Как вам актерская команда сериала «Мендельсон»?

- С Володей Сычевым я работаю не первый раз, с Тимуром Батрутдиновым, с которым знакома по Comedy Club, тоже. Обоих люблю очень.

Познакомилась с Пашей Комаровым из сериала «Жуки». Чудесный, прекрасный, легкий, открытый человек, хороший актер. Впервые работаю с Лизой Моряк. Очень приятная и милая девушка!

А вообще, в целом, команда очень профессиональная — с ребятами комфортно работать, они не капризные, никто не выделывается, чего я терпеть не могу. Да и продакшн очень четко все делает, все в коммуникации, стараются. Поэтому по итогу, я думаю, выйдет отличный сериал.

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