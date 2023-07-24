Марина Федункив: «Я еще ни разу не стирала ни одной вещи мужа!»

В Москве проходят съемки сериала «Мендельсон», который создается для онлайн-кинотеатра Premier и телеканала ТНТ. Картина рассказывает об отце трех дочерей, офицере ВДВ Владимире Мендине с позывным Мендель, которому достается свадебный салон в наследство от одного генерала. Правда, некоторые не чистые на руку граждане все же хотят отжать у него это приобретение.
Одну из ключевых ролей — кондитера в свадебном салоне — в этом сериале сыграла актриса Марина Федункив. Во время общения с журналистами на съемочной площадке проекта Марина рассказала о своих кулинарных способностях, самых лучших качествах мужа и о притяжении противоположностей.
«Ливень был адовый!»
— Марина, какой вы кондитер в реальной жизни?
— Если честно, я не дружу с выпечкой. Правда, во время локдауна почему-то решила, что буду учиться печь (у нас тогда со Стефано все активно развивалось), и стряпала всякую фигню. И в итоге мы все поправились килограммов на шесть.
А вообще я же веду кулинарную программу на телеканале «Суббота!». И там, пусть и нечасто, но в студию приходят кондитеры, которые одаривают нас своими шедеврами. После них я в своих способностях кондитера разуверилась еще больше.
Что же касается сериала «Мендельсон», то в нем и не будет детально показано, как я занимаюсь оформлением кондитерских произведений. В нем упор на другое, поверьте, куда более интересное.
— Можете, пожалуйста, рассказать о самых тяжелых съемках сериала…
— Недавно мы снимали сцену в дождь, из-за чего пришлось делать много дублей, потому что не получалось ничего.
И я спрашивала на монтаже, удалось ли что-то склеить или нет. Ливень был адовый, мы все работали по щиколотку в воде.
Солнце постоянно уходило, а по сюжету дождь не предполагался. В итоге все бегали как угорелые по съемочной площадке, и никто не понимал, что делать. И перенести съемку невозможно — много ведь и людей, и техники задействовано.
— Как вам актерская команда сериала «Мендельсон»?
- С Володей Сычевым я работаю не первый раз, с Тимуром Батрутдиновым, с которым знакома по Comedy Club, тоже. Обоих люблю очень.
Познакомилась с Пашей Комаровым из сериала «Жуки». Чудесный, прекрасный, легкий, открытый человек, хороший актер. Впервые работаю с Лизой Моряк. Очень приятная и милая девушка!
А вообще, в целом, команда очень профессиональная — с ребятами комфортно работать, они не капризные, никто не выделывается, чего я терпеть не могу. Да и продакшн очень четко все делает, все в коммуникации, стараются. Поэтому по итогу, я думаю, выйдет отличный сериал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Марина Федункив на съемках сериала «Мендельсон». Фото: онлайн-кинотеатр Premier
— А бывало такое, что вы сами капризничали? Возможно, в начале вашей карьеры?
— Я обычно не капризничаю. Я человек прямолинейный, правдоруб. И если мне что-то не нравится, я тут же говорю, пусть и не всегда деликатно, но зато не хожу и не гну пальцы по пустякам.
— Есть ли место вашим импровизациям на съемочной площадке?
— Конечно. Ведь сценарий пишется другими ребятами. А у меня в голове уже сложился определенный рисунок героини. Иногда я говорю, что какая-то [фраза] инородная для меня, и моя героиня не может так высказываться.
Поэтому, конечно, добавляю что-то свое, чтобы все выглядело органично. Но я помню, что главный на площадке — все же режиссер и потому не лезу каждую секунду со своим видением процесса.
«Муж меня успокаивает, а я его завожу!»
— Сериал «Мендельсон» рассказывает о работе свадебного салона. А вы прибегали к его услугам во время подготовки к собственной свадьбе?
— Не совсем. Для подобных задач у меня есть продюсер, а у него — специальные люди, которые отвечали за каждый нюанс подготовки к свадьбе и которые понимают в этом куда больше. Мы с супругом высказали свои пожелания, а они занимались уже реализацией.
— 27 августа вы отметите вторую годовщину свадьбы со своим мужем Стефано. Планируете ли куда-то поехать с ним отдыхать?
— Нет, поскольку у меня съемки. А у него новый проект на работе. Если в августе отодвинутся какие-то сроки у нас обоих, то, возможно, мы куда-то и поедем. А если нет, значит, и нет.
Мы уже обсудили, что это будет спонтанно, не запланировано, как было у нас зимой или весной. Но мы оба за то, чтобы поработать, сейчас везде много туристов, поэтому не самое лучшее время ездить — попадаешь в толпы, стоишь в очередях к достопримечательностям…
— А как обычно любите проводить время на отдыхе?
— Я не активный человек, а человек-овощ. Мне лучше поваляться на пляже, под шезлонгом, с книжкой. И если в меру жарко, то я могу походить посмотреть на какие-то достопримечательности, но не с экскурсией.
Лучше я сама все «загуглю» и поеду по тем местам, которые показались мне интересными. Это такой самовыгул.
— В одном из своих интервью вы сказали, что очень экспрессивная по своей натуре, а муж, наоборот, — спокойный. Как уживаются две такие противоположности?
— Так, это же наоборот, противоположности же притягиваются по всем законам физики.
Марина Федункив с Лизой Моряк на съемках сериала «Мендельсон». Фото: онлайн-кинотеатр Premier
— Но вот говорят, что в семейной жизни это правило не всегда срабатывает…
— Значит? люди тогда расходятся, наверное. Но мне кажется, что как раз у противоположностей все складывается в долгосрочные союзы. Не раз это наблюдала.
Муж меня успокаивает, я его завожу! Стефано очень выдержанный, безумно спокойный и в силу воспитания, и в силу менталитета. А вот я взрывная.
Стефано всегда говорит: «Релакс, релакс!» И когда я начинаю заводиться с полуборота, супруг меня обычно успокаивает. Это всегда работает. Причем я уже сама замечаю, как стала глобально спокойнее? и реагирую на ситуации не так, как раньше.
— А как в семье распределяются домашние обязанности?
— У нас нет такого понятия, как «обязанности». Нет такого: ты приготовь, постирай, а ты, мол, пойди гвоздь прибей. Это как-то естественно происходит. Ну вот спросит кто-то: а я даже не вспомню, что я прямо вот стирала его вещи, например.
Есть стиральная машинка, накопились — закинула, посушила. Он то же самое делает при необходимости. Нет такого, что вот прямо у нас закреплены полномочия.
Просыпается Стефано раньше меня. У него работа такая. Но он всегда готовит завтраки. А на ужин приглашает меня в ресторан. Так что бытовуха нам не грозит!
При этом я люблю для него готовить. Кондитер из меня не очень, но вот основные блюда неплохо получаются. Или какие-то приятные сюрпризы ему делать. Но опять же это все без напряга какого-то или обязаловки.
У нас как-то на естественном уровне сложилось все так, что мы не даем быту заслонить собой все остальное. Мы очень близкие люди и это главное в отношениях.
А все какие-то бытовые истории — ну сейчас XXI век, есть много способов решить все, даже не отвлекаясь на это.
— Какие ваши киноработы муж особенно любит?
— Я же в основном играю характерные, социальные роли. И в силу своего менталитета он некоторый юмор не понимает. Муж живет в России только пять лет.
Я ведь играю женщин из глубинки, а там своя природа существования. Иногда весь зал может хохотать, а Стефано не понимает, над чем. А кто-то узнал в каком-нибудь высказывании свою тетку или маму и бурно выражает свои эмоции.
Текстовой юмор муж еще понимает, а вот если речь идет о бытовом, то не всегда просекает, про что речь. Так что Стефано время от времени приходится что-то объяснять. А он: «А…»
— Но все-таки кто в семье считает себя главным?
— Да у нас нет такого, чтобы кто-то пытался удержать пальму лидерства и завоевать человека. Мы настолько погружены работой и всем остальным, что наши выходные получаются такими недолгими, мы максимально хотим пообщаться друг с другом.
Но вот если глобальные какие-то вещи: тут он решает и ответственность на себя берет, меня муж это делать отучил.
Я могу принести с работы шлейф какого-то негатива или своего негодования. А он — нет, оставляет все за бортом. Я впервые встретила такого человека!