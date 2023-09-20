«Очень теплые отношения»: Марина Федункив ответила на вопрос о свекрови из Италии

Актриса Марина Федункив рассказала, как общается с матерью своего возлюбленного Стефано.

Напомним, летом 2021 года Федункив вышла замуж за молодого итальянца.

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Несмотря на разговоры за спиной, артистка не развелась. Более того, она счастлива в браке и прекрасно ладит со секровью.