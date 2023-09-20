«Очень теплые отношения»: Марина Федункив ответила на вопрос о свекрови из Италии

Марина Федункив с мужем Стефано. Фото: соцсети

Звезда «Реальных пацанов» поделилась личным.

Актриса Марина Федункив рассказала, как общается с матерью своего возлюбленного Стефано.

Напомним, летом 2021 года Федункив вышла замуж за молодого итальянца.

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Несмотря на разговоры за спиной, артистка не развелась. Более того, она счастлива в браке и прекрасно ладит со секровью. 

«В первую очередь мы на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения. Обычно это разговоры по видеосвязи. Когда прилетаем в Италию, стараемся ее посетить», — заявила Федункив в беседе с mk.ru.

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