Марина Федункив призналась, что смирилась с опозданиями Гарика Харламова: «Его надо либо принимать таким, либо нет»

Гарик Харламов ведет разные шоу. Недавно он стал ведущим шоу «Звезды», которое выйдет в эфир весной. На площадке юморист снова столкнулся с Мариной Федункив, которая в проекте возглавила команду комиков.

В новом интервью она призналась, что гармонично смотрится с Гариком в кадре, а также ей легко с ним работать, так как они без проблем могут вместе импровизировать. Артистка рассказала, что на съемки своего проекта он опоздал всего один раз. По словам Федункив, она смирилась с тем, какой он человек.

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