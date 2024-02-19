Марина Федункив призналась, что смирилась с опозданиями Гарика Харламова: «Его надо либо принимать таким, либо нет»

Гарик Харламов ведет разные шоу. Недавно он стал ведущим шоу «Звезды», которое выйдет в эфир весной. На площадке юморист снова столкнулся с Мариной Федункив, которая в проекте возглавила команду комиков.
В новом интервью она призналась, что гармонично смотрится с Гариком в кадре, а также ей легко с ним работать, так как они без проблем могут вместе импровизировать. Артистка рассказала, что на съемки своего проекта он опоздал всего один раз. По словам Федункив, она смирилась с тем, какой он человек.
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«И мы с Гошей Куценко ждали его, по-моему, часа два. А что с ним делать? Он такой человек — его надо либо принимать таким, либо нет. Мы просто знаем, что он такой, и принимаем это. Но, конечно, мы тогда высказали ему свое негодование в той форме, в которой он это заслуживал», — пояснила актриса, пишет Aif.ru.