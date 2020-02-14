«Первой слушает новые песни дочка»: Юлия Савичева о дочке, болезни, Максе Фадееве и «Оскаре»

В День святого Валентина отмечает свой день рождения певица Юлия Савичева. В преддверии праздника. артистка рассказала журналистам Teleprogramma.pro о своей личной жизни, о планах на будущее и даже об «Оскаре» и коронавирусе.

Кольчуга, меч и щит

— Юлия, как будете отмечать свой день рождения? Много ли гостей пригласили? Анита Цой, например, нам рассказала, что устроит в день рождения для гостей игру «Форд Боярд»! А вы чем удивите?

— Так здорово, что мой день рождения совпадает с Днем влюбленных! На мой взгляд, это один из самых трогательных и душевных праздников. А поздравлять я, конечно, буду и влюбленных, и всех-всех на своем концерте. Это уже добрая традиция — встречать 14 февраля на сцене.

В этом году 14 февраля начинается мой новый гастрольный тур «Любовь найдет». Для меня — это самый классный подарок, как для артиста. Конечно, жаль, что не будет рядом дочки, мужа, родителей, но такова моя профессия. Зато мы отлично зажжем со зрителем.

— Какие необычные подарки дарили на день варенья?



— Самые необычные подарки дарит мой официальный фан-клуб. Однажды они мне вручили кольчугу, меч и щит — настоящие тяжелые доспехи. Все это теперь лежит дома.

Не знаю, как и где смогу это использовать, но, уверена, что придумаем интересный проект. Еще они знают о моей детской мечте — стать балериной и однажды вручили пачку и пуанты. Я даже несколько раз надевала наряд для фотосессии.

Дочь растет артисткой

— Как растет ваша дочка Аня? Что умеет делать в своем возрасте?



— Аня растет артисткой! Хотим мы этого или нет, но творчество бьет из нее ключом уже сейчас. Обожает танцевать, петь, рисовать, постоянно рассказывает что-то. Она любит изображать эмоции: веселье, радость.

Говоришь ей, например: «Аня, а покажи удивление». Она делает соответствующее лицо. «Аня, а покажи, как ты спишь?». Она закрывает глаза и сопит. Показывает, как балерина танцует: встает на носочки, кружится, ногу поднимает в сторону. Песни поет, она может даже сочинять их на ходу. Вот она играет с куклами сама с собой и что-то напевает. Громко, от души, старается.

Кстати, именно Аня первая послушала песни из моего нового альбома. По ее реакции (а дети ведь не обманывают) я решала — получился ли трек. Некоторые песни уже стали ее фаворитами. Самые любимые: «Забудь» и «Селяви».

Для своего возраста она очень развитый ребенок (14 июля Ане исполнится 3 года — Прим. Ред.) Тут я хочу бабушке отдельное спасибо сказать, потому что она каждый день с ней занимается.

Алфавит учат, она уже практически все буквы знает. Не только буквы называет, но и слова. Например, буква Б – баранка, буква А — арбуз. А я этим так горжусь. Я в таком возрасте не умела этого, а бабушка вот у нас воспитывает в Ане вундеркинда.

— Некоторые звезды отдают детей с двух лет на изучение языков, на танцы, песни. Как вы к этому относитесь?

— Отдавать ли ребенка в два года на танцы, пение или на английский — это уже выбор каждого родителя. Мне кажется, наша бабушка многим развивающим группам даст фору!

Возможно, когда Аня подрастет, уже нужно ее будет отдавать на танцы, разучивать иностранный язык. Я бы обязательно ее повела на подготовительные занятия. Посмотрим, что ей самой будет ближе и решим, ориентируясь на ее потребности. Пока же нам хватает того, что есть.

Я понимаю Макса Фадеева

— Разумеется, вы слышали, что Максим Фадеев распустил всех артистов и собирает новую команду. Как думаете, почему так произошло?

— Мне кажется, Макс просто захотел обновление — то, что я вот сейчас чувствую. С одной стороны, я, конечно, понимаю его. Главное — развиваться, идти вперед и пробовать новое.

— Согласны ли вы с Фадеевым, что лейблы в России устарели и систему надо менять? Если да, то как?

— Со времен «Фабрики звезд» — проекта, который стал трамплином для многих успешных артистов, прошло больше 15 лет. Времена поменялись.

Если раньше популярными исполнителей делали телевидение и радио, то сейчас к этим ресурсам добавился интернет. Ведь актуальные у молодежи артисты пришли именно из Сети. Способов найти свою аудиторию стало больше.

И зритель, и артисты сами выбирают, где им найти друг друга. Работать с продюсером иди со своей командой — каждый решает для себя сам.

Недавно сильно переболела гриппом

— Как вы относитесь к истерии по поводу коронавируса в России? Что-то предпринимаете или считаете, что это ерунда все?

— Возможно, этот вирус немногим опаснее других. От гриппа и его осложнений за год в мире умирает еще больше людей. Я сама недавно сильно переболела гриппом: долго держалась температура, обычные средства не помогали… Врач мне объяснила, что вирус гриппа постоянно мутирует и придумать другие лекарства, новые способы лечения довольно непросто.

Самое важное — беречь себя и своих близких, при первых симптомах обращаться к врачу.

— За кого болели на «Оскаре»?



— За Рене Зельвегер и фильм «Джуди». Шикарная работа актрисы и всей съемочной группы! «Джокер» с Хоакином Фениксом взял заслуженную награду. Знаю, что эта картина вызвала самые противоречивые отзывы, но для того и создаются фильмы, чтобы вызывать эмоции, не правда ли?

— Какие у вас планы на этот год?

— Мы с командой записали и выпустили мой первый самостоятельный альбом CLV. Я очень рада, что он с 7 февраля доступен для зрителей на всех цифровых площадках и, надеюсь, станет для многих слушателей любимым.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет с днем рождения Юлию Савичеву! Берегите себя и радуйте нас своим творчеством!