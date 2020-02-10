«Блестящая афера фармацевтов»: режиссеры назвали коронавирус частью мирового заговора

Деятели культуры считают, что позже по истории с заболеванием обязательно снимут фильм.

Российские режиссеры считают факт существования коронавируса масштабной аферой. Своими мыслями деятели культуры поделились с журналистами Teleprogramma.pro. Так, снявший «Тихий Дон» Сергей Урсуляк напомнил, что незадолго до паники по поводу эпидемии на экраны вышел и стал востребованным сериал «Эпидемия» от режиссера Павла Костомарова. Таким образом, отечественные специалисты, уверен он, уже сказали свое веское слово.

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин («Училка», «Вий», «Бригада») посчитал, что коронавирус – это не что иное, как заранее спланированная акция китайцев. Подтекст появления болезни, по мнению Петрухина, как раз можно было бы рассмотреть в фильме. Не исключено, что азиаты специально создали возбудитель «современной чумы», чтобы впоследствии завладеть прибыльным бизнесом, от которого откажутся иностранные предприниматели.

Виктор Мережко («Сонька Золотая Ручка», «Одинокая женщина желает познакомиться») уверенно заявил: коронавирус – синоним «блестящей мировой аферы фармацевтов». Сам режиссер относится к новостям о заболевании скептично, поскольку считает – сейчас специалисты медицины начали активно зарабатывать на продаже лекарств и своих услуг: мол, так ранее уже было со свиным гриппом и вирусом Эбола.

«Сейчас любая хрень может стать поводом для таких идиотских фильмов. Так что снять могут. Но это, скорее, шпионская история будет, ведь некоторые говорят, что англичане это провернули. Но то, что это афера, я в этом не сомневаюсь», – резюмировал он.