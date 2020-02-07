Анита Цой о дне рождения: «Намечается жгучка! Гостям придется пройти «адские испытания»

Анита Цой – успешная и востребованная певица. И она не понаслышке знает про кропотливый труд. В пятницу, 7 февраля, звезда отмечает 49-летие! Журналисты Teleprogramma.pro поинтересовались у Аниты, как она отпразднует день рождения и как чувствует себя после инцидента на фестивале «Жара», на котором выступала в инвалидной коляске…

Гостей ждет «Форт Боярд»

— Анита Сергеевна, как будете отмечать день рождения? Планируете пышный праздник или ужин в семейном кругу?

— Отмечать на этот раз буду в несвойственной себе манере. Обычно в этот день я собираю большие и шумные компании, которые очень люблю.

В этом году придумала необычный формат — камерную домашнюю вечеринку «Тайная вечеря», на которую пригласила тайных гостей – избранный круг.

Украшу дом. Кстати, мы недавно в него переехали после пяти лет ремонта. Поэтому параллельно еще отмечу и новоселье. Покажу гостям, как я обустроилась.

А в качестве главного развлечения я приготовила для гостей настоящую игру в «Форт Боярд» по всем правилам: с лабиринтами, комнатами страха с пауками, паутиной и скелетами. Им придется пройти «адские испытания», прежде чем Паспарту отдаст им денежки из клетки.

Скучно не будет. Надеюсь, что гости не разнесут мой только что отремонтированный дом. (Смеется.)

А на следующий день мы с семьей, в количестве из 32-х человек, планируем поехать в один ресторанчик на кулинарный мастер-класс с итальянским шефом. Будем сами готовить и поедать праздничные угощения.

— Так кто все-таки приглашен на праздник?

— Скажу только, что это будут мои звездные коллеги из разных стран: США, Кореи, Франции. Как я уже сказала, вечеринка пройдет в формате «Тайная вечеря», пусть и гости останутся тайной.

Мы даже договорились, что ни одной фотографии с праздника в Инстаграме не появится. Но, поверьте, намечается жгучка.

«Тогда наступать на ногу было невозможно»

— На фестивале «Жара-2019» вы напугали поклонников, когда появились на ковровой дорожке в инвалидной коляске. Как сейчас себя чувствуете?

— Любите вы, журналисты, сгущать краски. (Смеется.) Действительно, такое было, но я просто неудачно зацепилась в темноте за деревянный настил и вырвала ноготь. Конечно, наступать на ногу было невозможно. Вот и пришлось сесть в кресло, я даже на сцену на выступление на нем выезжала.

Кстати, этот опыт помог мне на себе испытать, каково это — жить людям с ограниченными возможностями. Это проблема, на которую надо постоянно обращать внимание.

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Сейчас с ногой все в полном порядке. Новый ноготок практически вырос, ровный. Благодаря замечательным врачам все обошлось без последствий. Я уже даже не вспоминаю об этой травме.

Впереди большие планы

— Расскажите о своих творческих планах на ближайший год. Какими проектами занимаетесь сейчас?

— Для меня наступает очень важный год — год подготовки к предстоящему в 2021 году юбилея. И начинаю я этот год с большой премьеры. В мой день рождения, 7 февраля, выходит короткометражный драматический кинороман #vGoLove.

Это очень личная и автобиографическая история, фактически основанная на событиях моей жизни. Это видеорассказ о том, что, когда личная свобода самовыражения становится под запретом в семье, спасает музыка. Мир меняется, когда музыка в твоей голове.

Нам с командой Storm Film и режиссером Кареном Арутюновым удалось собрать блистательный актерский состав. Главные женские образы воплотили Екатерина Волкова и Настасья Самбурская. Мужские роли исполнили Маркус Рива и Сергей Комаров.

Уверена, что в нашей истории многие узнают себя и, возможно, сделают определенные выводы, что без компромисса и взаимного понимания построить отношения невозможно.

Еще один очень важный для меня проект, над которым я сейчас работаю, посвящен предстоящему 75-летию Великой Победы. Решила записать альбом, по-своему перепеть песни военных лет, так как чувствую и проживаю их.

Рассказать через песню о том, как важен мир сегодня. Хрупкий, нежный и такой важный мир на Земле. И пусть старшее поколение еще раз услышит песни, которые навсегда в их сердцах, которые мы все любим и знаем.

Параллельно идет работа над несколькими юбилейными альбомами. И, конечно, мы с командой готовимся к грандиозному юбилейному шоу, премьера которого будет через год.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет Аниту Цой с днем рождения! Будьте счастливы и берегите себя!