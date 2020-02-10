Лучшими актерами на «Оскаре» стали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер

На «Оскаре» назвали лучших актеров года, ими стали Хоакин Феникс (фильм «Джокер»), и Рене Зеллвегер (картина «Джуди»).

С Фениксом боролись за статуэтку Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер и Джонатан Прайс. С Рене — Синтия Эриво, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан и Шарлиз Терон.

Вышедшие на сцену актеры произнесли речи. У Зеллвегер она была традиционной. Артистка поблагодарила всю съемочную группу и родственников. Заметила, что получить «Оскар» для нее — большая честь. К слову, для актрисы это уже вторая статуэтка.

Речь Хоакина Феникс была длинной, туманной и очень гуманистичной.

«Я не чувствую, что парю в небесах, что я выше других, потому что мы делим эту победу со всеми, кто занимается кино. Это божественный дар — говорить голосом тех, у кого этого голоса нет. Мы все говорим об одном — о борьбе за справедливость», — сказал вначале артист.

Потом он перешел к рассуждениям о том, что человек в последнее время слишком много на себе взял.

«Мы чувствуем право оплодотворять корову, а потом забирать ее ребенка. Мы слышим, как она плачет, но все равно берем, а потом в ее молоко кладем хлопья», — удивил он со сцены.

Актер призвал всех быть более гуманными. Публика приняла его слова с восторгом, зрительный зал встал и аплодировал стоя.

Отметим, что для Хоакина Феникса это первый «Оскар», он трижды номинировался на премию, но ни разу не получал награду.

Ранее мы писали о лучших актерах второго плана по мнению киноакадемиков. Ими стали Брэд Питт и Лора Дерн, актеры впервые получили эту награду. Фильм «1917» получил сразу трех «Оскаров».