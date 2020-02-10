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Политические игры или грандиозная афера фармацевтов: что говорят режиссеры о фильме про коронавирус

Если история с «китайским» вирусом появится на экранах, в центре сюжета могут оказаться политические игры или грандиозная афера фармацевтов.

Политические игры или грандиозная афера фармацевтов: что говорят режиссеры о фильме про коронавирус
Фильмы про коронавирус могут появиться уже скоро, считают режиссеры. Кадр из фильма "Эпидемия" (1995)

Одной из главных новостей этой зимы остается вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. По данным на 6 февраля 2020 года, в мире насчитывалась почти 31 тысяча подтвержденных случаев заболевания и 635 смертей, однако, по слухам, реальные цифры могут быть куда более пугающими.

В китайских соцсетях распространяется информация о нескольких тысячах погибших, причем истинным источником эпидемии называют вовсе не рынок города Ухань, а местную лабораторию по разработке биологического оружия, откуда смертельно опасный штамм вырвался в результате ошибки ученых.

Все это больше похоже на сценарий фильма-катастрофы, не правда ли? Не исключено, что кого-то новости из Китая действительно вдохновят на написание сценария. Но захочет ли кто-то снимать по нему фильм? Об этом мы решили спросить известных российских режиссеров.

Политические моменты

Режиссер Сергей Урсуляк, к которому портал Teleprogramma.pro обратился за комментарием, напомнил нам о том, что незадолго до вспышки коронавируса на экраны вышел сериал Павла Костомарова «Эпидемия», получивший высокие оценки зрителей.

«Так что по этому поводу у нас уже все снято», — заявил Сергей Владимирович.

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин тоже вспомнил об «Эпидемии», но отметил, что из темы коронавируса тоже можно сделать неплохую историю, касающуюся причин его появления.

«Кино должно вдохновлять, объединять и образовывать, давать что-то новое. Поэтому из любой темы, если правильно ее поставить, можно сделать интересный сюжет.

Но что касается коронавируса, здесь много политических моментов. Мы ведь с вами не знаем историю появления этого вируса, распространения его, не знаем, специально это сделали или нет. Может быть, китайцы выпустили его специально, чтобы иностранцы и иностранные компании ушли из КНР и местные бизнесмены могли скупить за копейки все, что после них осталось. Кто знает», — сказал он.

Афера фармацевтов

Режиссер Виктор Мережко не исключил, что кто-то захочет использовать тему коронавируса для съемки новых фильмов. Люди стараются зарабатывать деньги на всем, уверен он.

«Я считаю, что это какая-то блистательная мировая афера. Потому что был птичий грипп, свиной грипп, чего только не было, и потом выяснилось, что все они выкачивали деньги. Раскручивали людей на бабки со страшной силой. Так что коронавирус, как мне кажется, это блестящая афера фармацевтов и тех, кто на этом хочет заработать хорошие деньги. И зарабатывает, к сожалению. Так что я к этому отношусь со скепсисом», — сказал Мережко в ходе беседы с нашим корреспондентом.

По его мнению, в наше время авторы готовы использовать любой повод для написания перспективных сценариев. А продюсеры охотно вкладывают в это деньги.

«Сейчас любая хрень может стать поводом для таких идиотских фильмов. Раньше этого не было, а сейчас то черти, то инопланетяне, то Федя Бондарчук что-то такое снимает, подражая американским фильмам.

Так что снять могут. Но это, скорее, шпионская история будет, ведь некоторые говорят, что англичане это провернули. Но то, что это афера, я в этом не сомневаюсь».


Еще один режиссер, Павел Сергацков, считает, что перед тем, как принимать решение о съемках фильма про коронавирус и вспышку пневмонии, нужно подождать и выяснить, чем все закончится.

«Такие события потом, конечно, переходят в кино. Думаю, что истории, близкие к реальной жизни, сейчас людей больше привлекают. У них какая-то своя энергетика есть, у этих полудокументальных фильмов», — сказал Павел.

А как вам кажется, подарит ли мировой кинематограф зрителю фильмы, посвященные родившейся в Китае эпидемии?

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Тэги:

Алексей ПетрухинВиктор МережковирусКитайкоронавирусСергей УрсуляксценарийФильмы про вирусы
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Политические игры или грандиозная афера фармацевтов: что говорят режиссеры о фильме про коронавирус
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