Политические игры или грандиозная афера фармацевтов: что говорят режиссеры о фильме про коронавирус

Если история с «китайским» вирусом появится на экранах, в центре сюжета могут оказаться политические игры или грандиозная афера фармацевтов.

Одной из главных новостей этой зимы остается вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. По данным на 6 февраля 2020 года, в мире насчитывалась почти 31 тысяча подтвержденных случаев заболевания и 635 смертей, однако, по слухам, реальные цифры могут быть куда более пугающими.

В китайских соцсетях распространяется информация о нескольких тысячах погибших, причем истинным источником эпидемии называют вовсе не рынок города Ухань, а местную лабораторию по разработке биологического оружия, откуда смертельно опасный штамм вырвался в результате ошибки ученых.

Все это больше похоже на сценарий фильма-катастрофы, не правда ли? Не исключено, что кого-то новости из Китая действительно вдохновят на написание сценария. Но захочет ли кто-то снимать по нему фильм? Об этом мы решили спросить известных российских режиссеров.

Политические моменты

Режиссер Сергей Урсуляк, к которому портал Teleprogramma.pro обратился за комментарием, напомнил нам о том, что незадолго до вспышки коронавируса на экраны вышел сериал Павла Костомарова «Эпидемия», получивший высокие оценки зрителей.

«Так что по этому поводу у нас уже все снято», — заявил Сергей Владимирович.

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин тоже вспомнил об «Эпидемии», но отметил, что из темы коронавируса тоже можно сделать неплохую историю, касающуюся причин его появления.

«Кино должно вдохновлять, объединять и образовывать, давать что-то новое. Поэтому из любой темы, если правильно ее поставить, можно сделать интересный сюжет. Но что касается коронавируса, здесь много политических моментов. Мы ведь с вами не знаем историю появления этого вируса, распространения его, не знаем, специально это сделали или нет. Может быть, китайцы выпустили его специально, чтобы иностранцы и иностранные компании ушли из КНР и местные бизнесмены могли скупить за копейки все, что после них осталось. Кто знает», — сказал он.

Афера фармацевтов

Режиссер Виктор Мережко не исключил, что кто-то захочет использовать тему коронавируса для съемки новых фильмов. Люди стараются зарабатывать деньги на всем, уверен он.

«Я считаю, что это какая-то блистательная мировая афера. Потому что был птичий грипп, свиной грипп, чего только не было, и потом выяснилось, что все они выкачивали деньги. Раскручивали людей на бабки со страшной силой. Так что коронавирус, как мне кажется, это блестящая афера фармацевтов и тех, кто на этом хочет заработать хорошие деньги. И зарабатывает, к сожалению. Так что я к этому отношусь со скепсисом», — сказал Мережко в ходе беседы с нашим корреспондентом.

По его мнению, в наше время авторы готовы использовать любой повод для написания перспективных сценариев. А продюсеры охотно вкладывают в это деньги.

«Сейчас любая хрень может стать поводом для таких идиотских фильмов. Раньше этого не было, а сейчас то черти, то инопланетяне, то Федя Бондарчук что-то такое снимает, подражая американским фильмам. Так что снять могут. Но это, скорее, шпионская история будет, ведь некоторые говорят, что англичане это провернули. Но то, что это афера, я в этом не сомневаюсь».

«Такие события потом, конечно, переходят в кино. Думаю, что истории, близкие к реальной жизни, сейчас людей больше привлекают. У них какая-то своя энергетика есть, у этих полудокументальных фильмов», — сказал Павел.

Еще один режиссер,, считает, что перед тем, как принимать решение о съемках фильма про коронавирус и вспышку пневмонии, нужно подождать и выяснить, чем все закончится.

А как вам кажется, подарит ли мировой кинематограф зрителю фильмы, посвященные родившейся в Китае эпидемии?