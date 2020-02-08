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Фадеев впервые исполнил свою популярную песню «Googoosha» на русском языке

Переизданную композицию продюсер анонсировал в соцсетях.

Фадеев впервые исполнил свою популярную песню «Googoosha» на русском языке
Фадеев спел свой хит на русском языке/http://globallookpress.com/

Продюсер Максим Фадеев в Instagram анонсировал свой популярный англоязычный хит «Googoosha» на русском языке. Как отметил исполнитель, выхода песни на русском ждали многие его поклонники и он это сделал. «Спасибо за вашу любовь и поддержку», — заявил продюсер.

Напомним, что песня была записана еще в 2011 году. По неподтвержденной самим продюсером информации, композиция посвящена дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнаре. Она пела свои песни именно под псевдонимом Googoosha.

Отметим, что Максим Фадеев только несколько дней назад вернулся с отдыха на Бали. Продюсер уехал отдыхать еще в конце прошлого года. Он рассказывал, что ему просто необходима перезагрузка. За последнее время он очень сильно устал. Как итог – у него возникли проблемы с сердцем.

Ранее Фадеев распустил всех музыкантов своего лейбла. Всем, кроме Наргиз Закировой, он позволил петь песни, сочиненные для них за последние годы. Как отмечал друг продюсера адвокат Сергей Жорин, на этом Фадеев потерял миллионы рублей.

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Тэги:

БалиИслам КаримовМаксим ФадеевСергей ЖоринУзбекистан
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Фадеев впервые исполнил свою популярную песню «Googoosha» на русском языке
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