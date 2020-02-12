Создатель «Паразитов» отдал один из «Оскаров» женщине-режиссеру из Франции

Свою награду «Лучший фильм на иностранном языке» кореец Пон Чжун Хо передал в руки автору «Портрета девушки в огне».

Получивший сразу четыре «Оскара» корейский режиссер Пон Чжун Хо после церемонии награждения вполне мог подарить или потерять одну статуэтку. Невероятно? А ведь нечто такое и произошло.

После своего триумфа киношник направился в отель Soho House, где была организована вечеринка по случаю безоговорочной победы фильма «Паразиты». Как передает издание IndieWire, как только мужчина прибыл на праздник, он сразу увидел режиссера фильма «Портрет девушки в огне», француженку Селин Сьямму. Женщина приехала в Америку не за «Оскаром», а из-за номинации на премию «Независимый дух». Чжун Хо подошел к ней и вручил свою статуэтку за «Лучший фильм на иностранном языке».

«Она должна быть у вас», — сказал триумфатор и отправился выпивать в компании своих корейских друзей.

Сообщается, что следующий час Пон провел с «Оскаром» в одной руке и бокалом пива в другой, поднимая эти предметы под одобрительные крики товарищей и партнеров. Что в итоге стало с отданной им статуэткой, западное издание не рассказало.