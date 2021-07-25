«Модница недели» среди блондинок: романтичная Собчак стала отличницей, а сексуальная Ивлеева – троечницей

Их цвет волос красиво оттеняет загорелую кожу, а сочные краски лета подчеркивают красоту. О ком это мы? О блондинках, конечно! В их привлекательности сомневаться не приходится, но умеют ли звездные девушки с платиновыми волосами составлять стильные образы?

На этот вопрос ответила стилист Карина Росс, которая оценила наряды телеведущей Ксении Собчак, продюсера Яны Рудковской, модели Алены Шишковой, балерины Анастасии Волочковой, блогера Виктории Лопыревой и путешественницы Анастасии Ивлеевой и выбрала «Модницу недели».

Ксения Собчак

Редко кому удается увидеть Ксению Собчак такой – счастливая мама в романтичном платье, которая трогательно держит сына за руку. И загар ей к лицу, и улыбка, а шляпка не к месту. По крайней мере, так считает стилист.

«Ксения Собчак с каждым днем выглядит все лучше. Похоже, что она доверилась профессиональному стилисту, который не гонится за трендами, а старается подчеркнуть достоинства и раскрыть характер своего клиента. Платье из тончайшего хлопка – отличный выбор для пляжной прогулки. Похвально, что Ксения поддерживает русских дизайнеров. Возможно, такой вырез в сочетании с рукавами-воланами несколько расширяют линию плеч, но в целом об этом сложно судить по фото, так что 9 из 10. Минус балл за немного старомодную шляпку».

Яна Рудковская

Продюсер любит злить подписчиков брендовыми нарядами. Этот образ не стал исключением: блеск люксового платья здесь оттеняет звездное мерцание певца Димы Билана.

«Образы Яны Рудковской всегда очень сложно оценивать по одной простой причине: на ней мы всегда видим образ прямиком с подиума какого-нибудь из известнейших модных домов, целиком как он был представлен, поэтому допустить какую-то явную ошибку при составлении образа она не может. Это самый простой путь, особенно если тяжелый люкс – твой стиль жизни, как у Рудковской. Но даже учитывая это, она умудряется быть поразительно предсказуемой и совершенно не выделяться. Очередное, уже пятисотое по счету дорогущее платье в пол с пышной юбкой и вышивкой. Скучно, неинтересно, пора менять стратегию. 5 из 10».

Алена Шишкова

А вот наряд бывшей девушки Тимати эксперту пришелся совсем не по вкусу. Карина уверена, что модель выбрала абсолютно старомодное платье. К слову, Алена не единственная, кто «накосячил» с трендами.

«Алена Шишкова, похоже, застряла в нулевых. Об этом говорит все. Нет ни одной детали, которую можно было бы назвать актуальной. Эстетика блондинки с большой грудью в розовом платьице уже давно не кажется даже забавной. Это просто нелепо. Комплект из некоего, не вызывающего доверия интернет-ателье, которое рекламирует Шишкова, просто отвратительный, сразу видно, что к нему не приложил руки профессиональный дизайнер. Особенно порадовал бантик посередине груди, как будто грудь и так привлекает к себе недостаточно внимания. На фото этого не видно, но топ держится на розовых кружевных лямках. Все в целом просто какая-то порнография! Отдельного внимания заслуживает обувь – золотые босоножки с бретельками Шишкова зачем-то подвязала лентами в цвет платью, такой гениальный стилистический ход я вижу впервые. 0 из 10».

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова так же, как и Алена Шишкова, не произвела впечатления на Карину. Потому что работу над ошибками девушкам нужно проводить одинаковую. Не чувствуют они сегодняшний день в моде.

«Волочкова не теряет надежды доказать себе и окружающим, что она все еще молодая грациозная лань, но почему-то считает, что для этого достаточно оголить ноги и грудь. А следовало бы обновить гардероб, потому что создается ощущение, что она все донашивает остатки былой роскоши двацатилетней давности. Мне кажется, что такие платья не шьют со времен Джанфранко Ферре. Обувь из той же серии – что-то совершенно невзрачное и старомодное. Волочкова даже не попыталась спасти ситуацию какими-то украшениями или аксессуарами. Такой наряд сегодня никому не посоветуешь. 0 из 10».

Виктория Лопырева

Модель Виктория Лопырева редко удостаивается похвалы от стилистов. Девушка грешит теми же «стильными приемами», что и две предыдущие блондинки: любит принарядиться в вещи, которые вышли из моды. Однако в этот раз модель получила весьма высокую оценку:

«Виктория Лопырева не сказать, что далеко ушла от Алены Шишковой, но в целом сделала более удачный выбор. Платье по крайней мере не кажется устаревшим лет на 15, в чем-то оно даже отвечает модным трендам. Стиль babydoll вновь актуален. Здесь есть интересные детали, такие как пышные рукава и манжеты. Если убрать эту уже устаревшую миниатюрную сумку на цепочке, а обувь заменить на грубые ботинки или новомодные лоферы на массивной на подошве для контраста, будет гораздо лучше. Оливковый цвет неплохо смотрится на загорелой коже. 6 из 10».

Анастасия Ивлеева

В отличие от Лопыревой, телеведущая Ивлеева редко выглядит не модно. Может не всегда вкусно, но носить антитренд – это не про нее. Что в этот раз пошло не так, остается только гадать.

«Настя Ивлеева отчаянно хочет быть в тренде и стремится в числе первых надеть на себя все самое смелое и странное. Что из этого выходит, не всегда понятно. Рассмотрим ее экстравагантный наряд от модного лондонского бренда, который Ивлеева надела, ни много ни мало, вслед за Бейонсе. По сути это костюм из прозрачного синтетического волокна розового цвета с принтом в виде желто-коричневых разводов, напоминающих выгоревшие пятна. Даже само описание звучит диковато. Ярко? Да. Необычно? Да. Но красиво ли это? Мне так не кажется. Этот наряд – одна из тех модных пустышек, которые через пять лет все будут вспоминать с недоумением. Справедливости ради отмечу, что на Бейонсе этот наряд смотрелся куда более органично, так что если и повторять за западными звездами, то хотя бы стараться делать это со вкусом, потому что не все, что идет одному человеку, подойдет другому. 3 из 10».

Подводим итог

На первое место эксперт поставила Ксению Собчак. До максимального количества баллов телеведущая не дотянула совсем немного: романтичное платье принесло ей «золото» за 9 очков из 10.

На втором месте образ Виктории Лопыревой. Наряду этой блондинки стилист поставила 6 баллов, но этого хватило, чтобы взять «серебро».

«Бронза» у Яны Рудковской.

Настя Ивлеева в сексуальном наряде набрала всего 3 балла и оказалась на четвертом месте.

Замыкают рейтинг образы Анастасии Волочковой и Алены Шишковой, которым эксперт поставила нули.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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