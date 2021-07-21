Акцент на щиколотку: Собчак в джинсах с подворотами и косухе предстала на шопинге

Телеведущая готовится к переезду в новый дом. Она уже выбирает себе мебель.

Ксения Собчак в последнее время много путешествует. Весной она ездила в Мексику с мужем Константином Богомоловым. А этим летом телеведущая отдохнула сначала в Италии, а потом во Франции. Она загорала на элитных курортах с сыном Платоном. Примечательно, что даже вдалеке от друзей и родных блондинка часто наряжалась. Она следит за трендами, поэтому в ее гардеробе уже есть платья с корсетом и наряды в горох.

Не первый год Собчак строит дом в Подмосковье. Она так тщательно продумывала планировку и дизайн, что только теперь приступила к выбору мебели. Не исключено, что уже к концу года Ксения заедет в свое новое семейное гнездышко. Накануне она отправилась в мебельный магазин. Во время шопинга блондинка отметилась в серых джинсах скинни и алом топе. Поверх она надела черную косуху. Звезда сделала акцент на тонких щиколотках.

«Как все уже знают, я строю дом, и сейчас тот этап, когда нужно подбирать мебель. И мне очень нравится делать это самой!» — отметила она.

«Выбор мебели, освещения и декора крутейший. Выглядит все с лоском и этот лоск по нормальным себе ценам», — добавила Собчак.

Поклонники признались, что вкус у телеведущей необычный, поэтому они следят за ее образами, а также многим фанатам интересно, как будет выглядеть ее дом. «Ксения Анатольевна, у вас когда-нибудь ремонт закончится??», «Приятные хлопоты», «У вас будет круто», «Какая вы стильная, редко вижу вас в джинсах», «Классно похудели, просто кукла», «Такой стиль, прям необычно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: