Летящей походкой: Лопырева в струящихся черных брюках и топе подчеркнула талию

Виктория Лопырева известна как победительница конкурсов красоты. За последние годы она успела стать телеведущей, послом ФИФА, но при этом блондинка часто участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. Большую часть времени девушка проводит в теплых странах. Она любит отдыхать в Дубае и Турции. При этом недавно жена Игоря Булатова вернулась в Москву.

Так как Виктория частая гостья на светских раутах, то не перестают пополнять свой гардероб. Она не скрывает, что после родов быстро пришла в форму. Теперь ей нравится подчеркивать достоинства фигуры. Недавно модель похвасталась мини-платьем в стиле бэби-долл и трендовыми туфлями Amina Muaddi. А теперь Лопырева продефилировала в лаконичном черном наряде.

Девушка предстала в топе и струящихся черных брюках клеш. Наряд подчеркнул ее талию. При этом Лопырева дополнила монохромный наряд мюлями в тон.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 37-летняя телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. К слову, струящиеся брюки все чаще носят звезды. Недавно в похожем образе отметилась Анна Нетребко. «Мне штаны такие нужны!», «Вы, как всегда, обворожительны», «Стильная леди», «Как вам удается так роскошно выглядеть в простых нарядах», «Вика, стройняшка», «Глаз не отвести», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: