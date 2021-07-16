«Пишет на русском и английском языке»: Анастасия Волочкова высказалась о стихах своей дочери

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала скорый выход сборника стихов своей дочери Ариадны.

«Я горжусь Аришей, ее достижениями. Она пишет стихи на русском и английском языке. Все, что она делает, меня приводит в восторг. Стихи у нее про одиночество. Да, у меня недавно песня «Одна» вышла. У нас есть общее качество, что мы по жизни одиноки. К сожалению, мои мама с папой развелись. И у Ариши такая же ситуация. Я и ее отец не вместе. Человек, который один по жизни, — он очень сильный. Арише передались мои качества. Быть настоящим человеком. Ариша — сильная личность. Могу сказать, что моя радость как мамы в том, что я горжусь, что она делает. Она читает много книг, у нее свои таланты». Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, Ариша — самодостаточная личность. «Она попросила не помогать ей моим именем. Даже хотела в свое время взять псевдоним — Ася. Она хочет все делать сама. Сборник стихов — это ее дело. Она нечего не хочет делать за деньги. В данной ситуации Ариадна Волочкова пишет стихи не за финансы. У нее душа к этому лежит. Не деньги важны, а важен порыв человека. Я уважаю свою дочь и горжусь ей», — заметила Волочкова.

Ранее дочь Анастасии Волочковой представила в соцсетях одно из своих стихотворений. Она объявила о скором выходе сборника.

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