Сладкий блондин: Яна Рудковская перестала скрывать лицо младшего сына от Евгения Плющенко

Многие отечественные селебрити за последний год снова стали родителями. Это Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым, Кети Топурия с Львом Деньговым, а также Яна Рудковская, которая с мужем Евгением Плющенко приобрели статус многодетных после появления у них малыша Арсения.

О том, что пара ждет ребенка, мало кто знал: малыша вынашивала суррогатная мать. И когда Рудковская явила миру младенца, для многочисленной аудитории светской львицы это стало настоящим сюрпризом.

Малыш Арсений растет не по дням, а по часам. За крохой наблюдает многомиллионная аудитория подписчиков его мамы, а с недавних пор у него появился свой аккаунт в соцсети. И наступило время, когда Рудковская перестала срывать личико сына. В новом видео, которым звезда поделилась в микроблоге, Арсений предстал без каких-либо мешающих обзору ограничений.

Рудковская не раз подчеркивала, что малыш Арсений — копия папы. Он растет голубоглазым блондином, и неудивительно, что похож еще и на своего старшего братика, восьмилетнего Сашу Плющенко.

Кстати, на днях перестали скрывать лицо ребенка еще одни звездные родители. Речь идет о шестимесячной внучке Валерии, которая оказалась очень похожа на свою бабушку.

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