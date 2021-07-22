«А потом бросил!»: Настя Ивлеева впервые рассказала, когда лишилась девственности

Телеведущая Настя Ивлеева более двух лет замужем за рэпером Элджеем. Правда, сейчас пара переживает непростой период, хотя официальной информации по этому поводу не дают. Фанаты переживают, что все может завершиться разводом. А популярная блондинка тем временем встретилась с Идой Галич и ее YouTube-шоу вспомнила о первом опыте взрослой жизни.

«Я лишилась девственности в 16 лет. Все было супер, о таком можно только мечтать. Мы с молодым человеком очень любили друг друга, у нас были такие чувства! Он бережно подводил меня к сексу, перед этим мы три месяца встречались. Все произошло как в сказке и очень мило. Об этом ничуть не жалею. Парень познакомил меня со взрослым миром, а потом бросил!», — рассказала Ивлеева.

Напомним, популярность Ивлеева получила после того, как стала ведущей тревел-шоу «Орел и Решка».

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