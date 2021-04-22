«Ты красивая такая, я в шоке»: Алена Шишкова запечатлелась со своей 56-летней моложавой мамой

Модель Алена Шишкова в Instagram поделилась фотографией со своей моложавой мамой 56-летней Надеждой Леонидовной. Надо отметить, что родительница звезды находится просто в отличной для своих зрелых лет форме. Она выглядит великолепно.

«Ты красивая такая, я в шоке», — кратко подписала Алена Шишкова красивую фотографию со своей родительницей. «Мама какая у вас красивая. От нее веет добром», «С мамой совсем другая. Более веселая», «Алиса – чистой воды Надежда Леонидовна», «Яблоко от яблони недалеко падает. Просто две красотки», «Пройдут года и будет точно такое же фото с Алисой. Время летит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Шишкова была гражданской женой рэпера Тимати. Она подарила ему дочь Алису. Добавим, что Алена Шишкова на конкурсе «Мисс Россия – 2012» получила второе место, став второй вице-мисс России. Именно после этого ее профессиональная карьера пошла резко в гору.

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