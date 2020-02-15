Улыбчивый малыш: Решетова запечатлела смех трехмесячного сына Тимати на камеру

Тимати и Анастасия Решетова строят отношения уже пять лет. Они предпочитают не говорить о личной жизни. Поклонники до сих пор гадают, сыграли они свадьбу или нет. Зато 16 октября в семье рэпера произошло радостное событие. Избранница родила ему сына Ратмира. Первые месяцы влюбленные прятали лицо мальчика. При этом они успели свозить его к океану. А не так давно малыш стала учиться плавать в бассейне.

В итоге Тимати решил не прятать своего наследника до года, как обычно это делают звезды. На днях пара показала лицо малыша. Мнение поклонников разделилась. Одни решили, что он похож на папу, другие — на маму, но также многие нашли у ребенка схожие черты с сестрой Алисой. Напомним, что у рэпера есть наследница от прошлых отношений с Аленой Шишковой.

А после Дня всех влюбленных Решетова поделилась трогательным видео, на котором играет с подросшим наследником, которому скоро стукнет четыре месяца. Ратмир задорно смеется в кадре, когда мама играет с ним. К слову, ранее девушка негодовала из-за того, что ребенок не позировал на камеру. Она отметила, что обычно малыш всем строит глазки.

Напомним, что на родах присутствовал не только Тимати, но и его мама Симона Юнусова. Родительница артиста также любит проводить время со своей внучкой. На днях пятилетняя Алиса покаталась на сноуборде. Она также любит ловить волну на серфе, как ее папа.