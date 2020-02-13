«Такая крошка, а все умеет»: пятилетняя дочь Тимати и Шишковой встала на сноуборд

Алиса еще недавно покоряла морские волны, а теперь принялась за снежные склоны.

В семье Тимати недавно произошло радостное событие. Возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. С мальчиком сразу познакомилась его сестра Алиса. Девочку пять лет назад родила бывшая пассия рэпера Алена Шишкова. Кроха была рада встрече с братиком. Примечательно, что саму Шишкову пара не позвала на знакомство с новым членом семьи.

Дочь Тимати увлекается балетом, а также катается на серфинге. Помогал осваивать доску и морские волны ей отец. Однако сейчас Алиса проводит время на горнолыжном курорте с бабушкой Симоной Юнусовой. Там она решила научиться кататься на сноуборде. На новых фото девочка в стильном комбинезоне с принтом, теплых варежках и шлеме стоит на доске. Она радостно улыбается во время занятий с тренером.

«Вроде бы и там и тут — доска. На мой дилетантский взгляд, техника чем- то схожа. В одном случае — жарко и мокро, в другом — холодно и скользко, но Папа был уверен, что Алисе понравится сноуборд и попал в точку! Будем осваивать», — отметила Симона.

Поклонники восхитились тому, что Алиса любит разные виды спорта и не боится пробовать свои силы. Некоторым стало неловко, что ребенок умеет больше, чем некоторые взрослые. «Мы в таком возрасте катались в лучшем случае на санках в худшем на попе с горки», «Такая крошка, а все умеет», «Какая молодчинка», «Мне уже стыдно! Я в 10 раз старше Алисы, но даже половины не умею!», «Она потрясная», — прокомментировали пост подписчики.