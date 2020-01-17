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Анастасия Решетова на берегу океана отметила три месяца со дня рождения сына

Модель напомнила, что ровно год назад в этих местах начала зарождаться новая маленькая жизнь.

Анастасия Решетова на берегу океана отметила три месяца со дня рождения сына
Решетова отдыхает с сыном на берегу океана/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Решетова в Instagram разместила красивый снимок. Она стоит на берегу океана, а на руках держит своего трехмесячного сына Ратмира, рожденного от отношений с рэпером Тимати.

«Тут же ровно год назад начала зарождаться новая маленькая жизнь — наш будущий сынок. А сегодня ему уже три месяца», — заявила Анастасия Решетова.

Отметим, что сейчас с музыкантом, а также его мамой модель проводит время на Коста-Рике. Они наслаждаются солнцем на отдыхе.

Добавим, что своего сына пара назвала Ратмиром. В честь бывшего участника проекта «Фабрика звезд» Ратмира Шишкова, который разбился в ДТП много лет назад. Он был близким другом Тимати. Кстати, в Сети некоторые поклонники часто издеваются над Анастасией Решетовой.

Многие считают, что когда ребенок подрастет, модель не сможет часто с ним видеться. Якобы все воспитание возьмет на себя мать Тимати Симона Юнусова. Именно родительница сейчас проводит много времени с дочерью певца от модели Алены Шишковой Алисой.

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Тэги:

Анастасия РешетоваКоста-РикаРатмир ШишковРатмир ЮнусовТимати
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Анастасия Решетова на берегу океана отметила три месяца со дня рождения сына
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