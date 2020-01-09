«У него не будет шанса расслабиться»: Решетова пообещала веселую жизнь сыну Тимати

По словам модели, в будущем она планирует «отрываться» на ребенке.

Модель Анастасия Решетова в Instagram сообщила, что безумно рада дать своему ребенку возможность овладеть в этой жизни полезными навыками. В качестве примера она привела серфинг, гимнастику, борьбу, иностранные языки. Все это она считает полезным для тела и души.

Модель отметила, что в детстве терпела много лишений. Кроме чтения книг, походов по музеям и плавания, она больше ничем не занималась. Девушка считает, что если бы больше развивалась, то сейчас ей было бы проще учить испанский язык или садиться на шпагат.

больше по теме Анастасия Решетова показала фото в купальнике Это первая откровенная фотография модели после рождения сына от Тимати.

«Все, что мне нравится сейчас, я постигаю с нуля, начав уже во взрослом возрасте. Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него не будет шанса расслабиться», — отметила Анастасия Решетова.

Напомним, что в прошлом году модель родила сына рэперу Тимати. Ребенка было решено назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта, участника проекта «Фабрика звезд» Ратмира Шишкова.