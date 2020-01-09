«У него не будет шанса расслабиться»: Решетова пообещала веселую жизнь сыну Тимати

Модель Анастасия Решетова в Instagram сообщила, что безумно рада дать своему ребенку возможность овладеть в этой жизни полезными навыками. В качестве примера она привела серфинг, гимнастику, борьбу, иностранные языки. Все это она считает полезным для тела и души.
Модель отметила, что в детстве терпела много лишений. Кроме чтения книг, походов по музеям и плавания, она больше ничем не занималась. Девушка считает, что если бы больше развивалась, то сейчас ей было бы проще учить испанский язык или садиться на шпагат.
«Все, что мне нравится сейчас, я постигаю с нуля, начав уже во взрослом возрасте. Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него не будет шанса расслабиться», — отметила Анастасия Решетова.
Напомним, что в прошлом году модель родила сына рэперу Тимати. Ребенка было решено назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта, участника проекта «Фабрика звезд» Ратмира Шишкова.