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«У него не будет шанса расслабиться»: Решетова пообещала веселую жизнь сыну Тимати

По словам модели, в будущем она планирует «отрываться» на ребенке.

«У него не будет шанса расслабиться»: Решетова пообещала веселую жизнь сыну Тимати
Решетова рассказала, как будет воспитывать сына/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Решетова в Instagram сообщила, что безумно рада дать своему ребенку возможность овладеть в этой жизни полезными навыками. В качестве примера она привела серфинг, гимнастику, борьбу, иностранные языки. Все это она считает полезным для тела и души.

Модель отметила, что в детстве терпела много лишений. Кроме чтения книг, походов по музеям и плавания, она больше ничем не занималась. Девушка считает, что если бы больше развивалась, то сейчас ей было бы проще учить испанский язык или садиться на шпагат.

«Все, что мне нравится сейчас, я постигаю с нуля, начав уже во взрослом возрасте. Но теперь я точно знаю, как буду отрываться на сыне. У него не будет шанса расслабиться», — отметила Анастасия Решетова.

Напомним, что в прошлом году модель родила сына рэперу Тимати. Ребенка было решено назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта, участника проекта «Фабрика звезд» Ратмира Шишкова.

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Тэги:

Анастасия РешетоваНовости googleРатмир ЮнусовТимати
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«У него не будет шанса расслабиться»: Решетова пообещала веселую жизнь сыну Тимати
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