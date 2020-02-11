«Меня не пригласили»: Алена Шишкова не познакомилась с сыном Тимати

Тимати всего три месяца назад стал отцом во второй раз. Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира. На родах присутствовал не только рэпер, но и его мама Симона Юнусова. А потом в клинику приехала пятилетняя дочка артистка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой. Она рада тому, что у нее появился братик. Время от времени появляются совместные снимки детей Тимати.

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Как известно, Шишкова после расставания с рэпером так и не нашла свою любовь. Два года назад появились слухи, что у нее роман с Павлом Дуровым. Лишь накануне девушка рассказала, что ее связывает с создателем «ВКонтакте» и Telegram. Она заверила, что между ними «все сложно». Также модель поведала об отношениях с дочерью и призналась, что так и не познакомилась с сыном Тимати.

«Меня не пригласили», — пояснила Алена. Поклонники сразу предположили, что Тимати и Решетова затаили обиду на девушку, так как она проболталась о поле ребенка, когда избранница артиста была беременна. Теперь девушку, как считают в обществе, отстранили от семьи рэпера.

К слову, Шишкова не стала скрывать, что тоже мечтает обзавестись еще наследниками. Пока она все свои силы тратит на поддержание красоты. Раньше модель регулярно наращивала волосы, но теперь собирается их поберечь. Также уже длительное время Алена пытается набрать вес, чтобы выглядеть более накаченной.