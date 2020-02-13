«Больше на папу похож»: Решетова впервые показала лицо трехмесячного сына Тимати

Анастасия Решетова и Тимати вместе уже около пяти лет. Они редко говорят о личной жизни, поэтому неизвестно, состоят они в браке или предпочитают жить без штампа в паспорте. Однако в середине октября избранница артиста родила ему сына Ратмира. Для нее этот ребенок стал первым, а для рэпера вторым. От бывшей возлюбленной Алены Шишковой у него есть дочка Алиса.

Решетова быстро привыкла к новой роли матери. Теперь она совмещает бизнес и материнство. До недавнего времени пара скрывала лицо наследника. На снимках они прятали его за стикерами и эмодзи. Однако внезапно перед Днем всех влюбленных Анастасия поделилась новым фото с наследником и не стала скрывать его личико. «Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?» — спросила она.

Поклонники отметили, что мальчик пошел в отца, а также некоторые увидели в нем черты его сестры Алисы. Многие пришли к выводу, что у малыша необычная внешность. «Какой клевый парень», «Взгляд Алисы», «Больше на папу похож», «Форма головы, ушки в маму, а глазки папы», «Голова большая, бровки домиком. Инопланетяшка получился», «Больше похож на Папу, но что-то и общее есть», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Решетова сорвалась на пользователя, который заподозрил, что у ребенка косоглазие. «Рот свой закрой», — заявила модель. Напомним, что трехмесячный сын Тимати успел побывать у океана. Теперь родители ежедневно плавают с ним в бассейне. Они делают все, чтобы ребенок быстро и правильно развивался. К слову, бывшая возлюбленная рэпера так и не видела Ратмира. Она призналась, что ее не позвали ни в роддом, ни в гости.