Решетова показала, как трехмесячный сын от Тимати занимается плаванием

Тимати уже пять лет живет в гражданском браке с Анастасией Решетовой. Пока поклонники ждали, когда влюбленные сыграют свадьбу, пара решила обзавестись потомством. Модель 16 октября родила от артиста сына Ратмира. Для девушки этот ребенок стал первым, а для ее избранника — вторым. У Тимати также есть дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой.

Недавно Решетова провела несколько недель на Коста-Рике. Там она отметила свой день рождения и отдохнула от городской суеты. Примечательно, что девушка сначала не могла дождаться, когда сможет попасть в спортзал, а потом решила отложить возвращение к прежней форме на год, пока не прекратит кормить малыша грудью. Более того, Анастасия ест все, так как отказалась от диет.

Вернувшись домой, возлюбленная Тимати снова стала следить за работой своего салона красоты и участвовать в фотосессиях. Своего трехмесячного сына девушка отдала на занятия по плаванию. Теперь Ратмир каждый день плескается в бассейне. Очередное занятие по плаванию Решетова провела сама. Она поделилась трогательным видео, где ребенок плывет сам, а мама придерживает ему голову.

«Учится плавать вместе с мамочкой», — написала Анастасия.

К слову, в свое время в младенческом возрасте своих детей отдали на занятия по плаванию Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Регина Тодоренко, Лера Кудрявцева и другие звездные родители.