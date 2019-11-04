Кто в Рим, кто в монастырь: звезды поделились планами на ноябрьские каникулы

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что будет делать 4 ноября Прохор Шаляпин и почему Елена Малышева смогла выбраться из Москвы всего на два дня.

Один из самых молодых государственных праздников России — День народного единства — в этом году пришелся на понедельник. Многие из нас наслаждаются сегодня третьим выходным днем и уже много чего запланировали — посетить праздничные концерты или отметить праздник в компании друзей.

А как же проводят эти ноябрьские каникулы отечественные знаменитости? Портал Teleprogramma.pro решил это выяснить и еще до праздников связался с представителями нашего шоу-бизнеса, попросив их рассказать о планах на три официальных выходных дня.

Прохор Шаляпин: заранее отдохнул в Кисловодске

Певцу и известному покорителю женских сердец Прохору Шаляпину мы дозвонились 29 октября. Оказалось, что в День народного единства, артист собирался работать, а время на небольшой отдых ему удалось выкроить на неделю раньше.

«В праздники я буду выступать в концертном зале «Космос». С детскими коллективами мы поем русские народные песни. А отдыхаю я уже сейчас – мы с Виталиной (Цымбалюк-Романовской — Прим.ред.) находимся в Кисловодске. Я погрузил ее в ванну с солью и она там уже 20 минут лежит», — сообщил счастливым голосом Прохор.

Отметим, что в Кисловодске Прохор и его Виталина не только отмокали в ванне санатория, но и посвящали немало времени активному отдыху — поднимались в горы по канатной дороге, гуляли по сосновым и березовым лесам, и даже побывали на даче Фёдора Шаляпина, однофамильца молодого артиста.

Валерий Сюткин: «Покой нам только снится»

Певец Валерий Сюткин, как и предыдущий герой, сообщил нашему корреспонденту, что праздничные дни для него станут рабочими — он будет радовать поклонников своими песнями.

«У меня каникул нет. Я 4 ноября в Ростове-на-Дону, 5 ноября в Краснодаре, 1 и 2 ноября концерты в Москве. Так что День народного единства я отмечаю на работе. А отдыхать? Покой нам только снится. Отдыхать будем в январе», — сказал артист.

Напомним, что помимо концертной деятельности бывший солист группы «Браво» сейчас уделяет немало времени и проекту «Голос», в котором он является наставником. 2 ноября на шоу произошло неожиданное: во время «слепых прослушиваний» никто из четырех наставников не повернулся к участнику «Евровидения» 2008 года Руслану Алехно. Сюткин после того, как увидел, кто перед ним, пояснил, что исполнение Алехно было слишком академичным. Именно потому он и не нажал кнопку. «Чуть бы потрогательнее», — отметил Валерий.

Елена Малышева: два дня в Риме

Когда мы в середине минувшей недели позвонили телеведущей Елене Малышевой, она еще не была уверена в том, что ее надежды, связанные с отдыхом в праздничные дни, оправдаются.

«Если муж сможет, то мы полетим в Рим на два дня. А может быть и не полетим. Потому что 4 ноября у меня будет собрание на работе и нужно быть там. Длинных праздников не намечается и нет радости, которой я могла бы поделиться. Человек предполагает, а бог располагает. У нас ведь ежедневная программа, поэтому даже по выходным и праздникам проходят или съемки, или собрания, мы придумываем и обсуждаем темы для передач. Примерно это меня и ждет в праздники. Но есть шанс, что на два дня до 4 ноября всё же удастся слетать в Рим. Но 4-го точно будет рабочий день, это 100%», — заявила Елена Васильевна.

К счастью, у нее всё получилось! В субботу, 2 ноября, ведущая программы «Жить здорово!» уже публиковала на своей странице в Instagram свежие видео из итальянской столицы. Эти выходные они провели практически в самом ее центре, в квартире друга мужа Малышевой. Подписчики страницы @malysheva.live благодаря ей смогли познакомиться с интерьером жилища римских аристократов, узнать об отношении жителей Вечного города к религии и побывали в кафе «Греко», которое, по слухам, скоро может закрыться из-за финансовых проблем.

Катя Гусева: предпочитает отдых там, где ее никто не знает

А вот звездный ди-джей, теле- и радиоведущая Катя Гусева, которой приписывают роман с Филиппом Киркоровым, призналась, что в эти праздничные дни тоже будет трудиться. И рассказала о том, какой отдых предпочитает, если возможность отдохнуть всё же появляется.

«Эти ноябрьские каникулы я проведу на работе. Отдых у меня запланирован в конце января, как и у любого другого артиста. Предпочитаю выбирать теплые страны, где могу насладиться морем, солнцем и вкусной едой. Всегда выбираю очень хороший отель с вкусным завтраком и поблизости к морю, так как люблю отдыхать с комфортом. Я творческий человек и всегда стараюсь открывать что-то новое и необычное, либо же нахожу интересные места, которые смогу посетить в поездке. А что касается узнаваемости, то для меня иногда лучше поехать в ту страну, где меня не узнают, чтобы сэкономить свои силы и энергию», — сообщила Катя корреспонденту Teleprogramma.pro.

Владислав Шкляев: путешествие по святым местам

Российский актер театра и кино Владислав Шкляев, знакомый многим зрителям по ролям в сериалах «Карпов» и «Глухарь», признался, что проведет свои ноябрьские каникулы в паломничестве.

«В этом году на ноябрьские праздники я не планирую лететь за границу. Планирую поехать паломничать по монастырям: Корсунская Пустынь и Дивногорский монастырь. В Корсунской пустыни я вырезаю нательные кресты из дерева. Эта серия крестов, которая получила благословение игумена Корсунской пустыни Силуана. Сам крест называется «Аскет Корсунский». Затем я поеду в Дивногорский монастырь и только потом я возвращаюсь в Москву», — поведал Владислав.

Актер любит путешествовать и за границу, конечно, тоже периодически летает. При этом он старается не пользоваться услугами турфирм, стараясь сделать свой отдых оригинальным.

«Я уже давно выбираю сам, без посредников, страну, которая мне нравится или в которой я хочу открыть для себя что-то новое. Нахожу апартаменты, выстраиваю комфортный маршрут путешествия, беру машину в аренду и наслаждаюсь новыми местами».

А как вы проводите День народного единства — на отдыхе или в трудах?