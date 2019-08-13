DJ Катя Гусева призналась, что Киркоров ей изменяет

Девушка регулярно сопровождает певца на всех мероприятиях и не отрицает, что у них отношения.

Об отношениях Филиппа Киркорова и Кати Гусевой заговорили в 2018 году. Диджей не только помогает певцу в работе над песнями, но и вхожа в круг его семьи, знакома с детьми Филиппа, бывает на семейных праздниках. Однако в последнее время новостей о паре стало значительно меньше.

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Устав от слухов, девушка решилась прервать молчание и сама рассказать о том, что сейчас происходит между ней и певцом. DJ поделилась, что в прошлом году у нее действительно был роман с экс-супругом Примадонны, но в последнее время чувствуется какое-то охлаждение.

«Боюсь, Филипп мне изменяет, хотя мы все равно постоянно на связи — перезваниваемся два-три раза в неделю, даже если он на отдыхе, — делится со StarHit Катя.

Она признается, что с радостью вышла бы замуж за российского певца.

«Филипп — красивый, интеллигентный, заботливый и щедрый. Дети Киркорова меня, конечно, мамой не называют, только по имени», — говорит девушка.

Катя Гусева отмечает, что является любимым и официальным диджеем певца, пишет ремиксы ко всем его песням. А вот получить официальный статус — супруги исполнителя — ей вряд ли удастся.

У Гусевой есть 15-летняя дочь от предыдущих отношений. Девочка занимается живописью и мечтает стать архитектором или дизайнером.

«Моя дочь — закрытый человек, не любит шумиху и светские тусовки. Конечно, она хочет, чтобы и я была обычной мамой, а не звездным диджеем», — добавляет Катя.

Ранее комбинат питания «Кремлевский» Управделами президента РФ подало в суд на короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова. Дело в том, что поп-король во время одного из выступлений забыл оплатить счет за питание технического персонала. Долг в 82 тысячи рублей планируют получить в судебном порядке, пишет сайт argumenti.ru.