Никто из жюри шоу «Голос» не повернулся к известному певцу

В проекте принял участие популярный артист Руслан Алехно. Он признался, что захотел о себе напомнить.

В эфире Первого канала продолжается новый сезон шоу «Голос». Самым неожиданным участником слепых прослушиваний стал Руслан Алехно. Ранее белорусский певец становился победителем проекта «Народный артист» на канале «Россия 1», а также участвовал в конкурсе «Евровидение». Многие песни Алехно хорошо знают российские слушатели.

Руслан Алехно объяснил свое участие в голосе двумя факторами. Он признался, что любит себя испытывать, бросать себе вызов. «Возможность лишний раз о себе напомнить», — назвал вторую причину известный певец.

Несмотря на проникновенное исполнение, никто из членов жюри не обернулся на голос певца. Увидев его, Полина Гагарина искренне удивилась. «Мы знакомы очень давно, потрясающий певец», — рассказала она.

Артистка призналась, что не понимает, почему не узнала приятеля. Руслан заметил, что в конкурсах такое бывает. «Это не конкурс. Такое нельзя говорить, но это усталость и непонимание того, что происходит», — откровенно призналась Гагарина.

Сергей Шнуров признался, что не нажал кнопку, потому что отвлекся. По его словам, она наблюдал за тем, как Константин Меладзе начал танцевать. Сам же Меладзе заявил, что знает Руслана как блестящего певца. «Просто совокупность вас и этой песни привело к абсолютно ресторанному пению», — отметил Меладзе. «Это так шаблонно было», — добавил он. «Уж поверьте мне: если бы я почувствовал ресторан, я бы повернулся», — возразил Шнуров.