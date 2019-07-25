Шаляпин опубликовал фото Цымбалюк-Романовской в купальнике

Певец сделал это на фоне слухов о разрыве пары, ну и одновременно решил «исправиться» после провокационного снимка с Копенкиной.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская неоднократно клялись друг другу в любви. При этом отпуск возлюбленные предпочитают стабильно проводить раздельно. Это всегда вызывает вопросы в среде их поклонников. Пока Шаляпин ездит по США, Франции и Мексике, а пианистка довольствуется экскурсиями в Сочи, подписчики их страниц в Instagram подозревают пару в разрыве отношений.

Шаляпин решил в очередной раз доказать, что их связь до сих пор крепка. Певец опубликовал совместное фото на берегу моря. На Виталине лишь оранжевый купальник, а на Шаляпине белые плавки. Беззаботный снимок и цитата о любви выглядят странно рядом с кадром с бывшей женой. Прохор Шаляпин оригинально поздравил Ларису Копенкину, опубликовав архивный снимок с ней в ванне. Поступок также вызвал бурю обсуждений в Сети.

Впрочем, это не идет ни в какое сравнение с недавней новостью. Экс-возлюбленная певца Татьяна Гудзева родила сына. По словам девушки, ребенок появился на свет от Прохора Шаляпина. Артист отрицает всякое родство и настаивает на ДНК-тесте. Другая бывшая возлюбленная, Анна Калашникова, заметила, как Цымбалюк-Романовская после этой новости ревнует Шаляпина ко всем его бывшим.