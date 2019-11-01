Меньше застолий и алкоголя: россиянам дали совет, как праздновать 4 ноября

В этот праздник, несмотря на холод, следует выбираться на свежий воздух.

День народного единства был введен в России около 15 лет назад и, возможно, еще не все граждане страны знают, как его отмечать. Вот, например, глава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский дал довольно четкие рекомендации по этому поводу.

«Лучше всего, если это будет активный отдых на свежем воздухе, с родными, с друзьями. Поменьше надо увлекаться застольем, меньше употреблять тяжелую, жирную пищу, спиртное», — цитирует сенатора РИА Новости.

Политик добавил, что в последнее время все больше жителей страны придерживаются здорового образа жизни, а это, в свою очередь, качественно меняет их досуг. Ну а для того, чтобы поддержать растущие потребности россиян, строятся спорткомплексы, базы отдыха, парки оснащаются необходимой инфраструктурой.

Напомним, в грядущие выходные граждане страны будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.