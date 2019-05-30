Детектор лжи не обмануть: Прохор Шаляпин изменял Виталине с бывшей возлюбленной

В эфире передачи «На самом деле» Татьяна Гудзева доказала, что действительно беременна, а известному артисту пришлось пройти проверку на полиграфе. Оказалось, что он может быть отцом ребенка, которого вынашивает его экс-девушка.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская встречаются уже почти год. Пока они не живут вместе, но стараются всегда быть на связи, даже если временно разлучаются из-за работы. На днях произошел скандал. Бизнесмен Антон Русских заявил, что у него роман с Виталиной и что он даже заплатил певцу 10 миллионов рублей, чтобы тот расстался с пианисткой. Девушке пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Экс-жена Армена Джигарханяна доказала, что мужчина врет, и она не изменяла своему возлюбленному.

Не прошло и нескольких дней, как пара вновь оказалась в студии передачи «На самом деле». теперь Прохору предстояло доказать свою верность невесте. Дело в том, что недавно его бывшая девушка Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца. По ее словам, уже через месяц он станет папой. Родственники Шаляпина уверены, что женщина просто хочет прославиться, обманывая всю страну. Сам Шаляпин тоже подозревает, что его бывшая пассия фальсифицирует свое интересное положение.

Когда в студии появилась Татьяна, то она вновь заверила, что ждет ребенка. Также женщина стала говорить и о новом витке романа с артистом.

«Прохор обещал все ей (Виталине) рассказать, но он этого не делает, поэтому я здесь. Я решила рассказать всю правду, потому что у меня уже восьмой месяц беременности. Отец этого ребенка Прохор Шаляпин. История началась так, что в октябре мы все таки помирились после нашего расхода из-за Виталины и решили остаться друзьями. Мы живем рядом и Прохор часто ко мне приходит. Можно сказать, что он жаловался на нее. Он рассказывал, что у них просто творческий союз и все это просто для карьеры», — заявила Гудзева.

Она также рассказала, что договорилась с отцом ее будущего малыша, что рожать будет за границей и на это певец даст ей два миллиона. По словам Татьяны, они даже имя для сына выбрали — Федор.

Первым делом, эксперт Сабина Пантус проанализировала соцсети экс-возлюбленной Шаляпина, так как из-за беременности ее нельзя подключить к полиграфу. Она заметила, что во время одной и той же прогулки были сделаны снимки, на которых у Гудзевой то виден большой живот, то его нет. Гости в студии заподозрили, что она действительно имитирует беременность.

Когда Прохор появился в студии, то подчеркнул, что не виделся с Татьяной много месяцев. «Я не очень верю в эту беременность. И если она все же беременна, то к этому ребенку я не имею никакого отношения. Я верен Виталине», — заверил он.

Чтобы развеять все сомнения, Гудзева согласилась, чтобы ее осмотрел врач Татьяна Кахидзе, который присутствовал на передаче. «Я думаю известие будет приятное. У нас скоро будет малыш. Но чей этот ребенок?» — после осмотра высказалась Кахидзе. Экспертам пришлось допросить на детекторе лжи маму женщины Валентину Гудзеву. Они выяснили, что та покрывает свою дочь. У Татьяны в течении года были мужчины, с которыми она состояла в отношениях. Эксперты также пообщались с Шаляпиным. Выяснилось, что он ездил в Ижевск к бывшей девушке в тайне от своей возлюбленной. Более того, оказалось, что певец изменял Виталине. В это наотрез отказалась верить Цымбалюк-Романовская.