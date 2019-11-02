Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Поклонники поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова подозревают, что у него роман с диджеем Катей Гусевой. Парочку часто видели вместе в прошлом году, но потом девушка перестала появляться в обществе поп-короля. Многие посчитали, что из-за напряженного графика выступлений у Киркорова и Гусевой просто не остается времени друг на друга.

Однако в Instagram Кати Гусевой снова появился снимок в окружении поп-короля и его детей – Мартина и Аллы-Виктории. О том, что девушка прекрасно ладит с ребятами было известно давно.

Катя Гусева очень трогательно подписала совместный снимок с семьей Киркорова. Она сказала, что это были два чудесных дня в столице Азербайджана. При этом к Киркорову она обратилась на «вы», заявив, что он чудесный папа для своих детей.

В конце записи Гусева подчеркнула, что время около Киркорова было похоже на сказку. Сейчас же она возвращается в суровые будни. Поклонники в комментариях уверены, что у звезд роман, который они просто очень тщательно скрывают.