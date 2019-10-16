Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской

Яна Рудковская любит бывать на модных показах и светских мероприятиях, а порой она и сама собирает гостей. Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior. Свой особняк супруга Евгения Плющенко украсила сотнями белых роз, также сервировала стол в приглушенно голубых тонах. На нем тоже стояло множество ваз в разными цветами.

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Сама Яна встречала гостей в черном платье-макси с широким поясом. Образ она дополнила туфлями-лодочками в тон. Светская львица заинтриговала поклонников, сообщив, что впервые будет принимать гостей из Франции. Как оказалось, она имела ввиду Наталья Водянову. Супермодель уже давно живет в Париже с мужем Антуаном Арно и пятью детьми. Накануне она приехала в Москву. Возможно, что именно ради ужина у Рудковской.

В доме продюсера она появилась в алом силуэтном платье с глубоким декольте и пуговицами. Элегантный наряд идеально сел на фигуру звезды. К образу Наталья подобрала черные босоножки и бардовую помаду, оттенившую ее светлую кожу. Волосы модель собрала в небрежный пучок. На совместных фото она позировала не только с хозяйкой вечера, но и Ксенией Собчак. Накануне она едко отозвалась о завтраках Рудковской, заявив, что гречка с котлетами лучше ее изысканных оладий и макарун.

Но похоже, что между светскими дамами сохранилась дружба. Ксения в белом костюме для фото обнимала Яну. Поклонники восхитились не только ужином, но и образами гостей. Шикарные фото, девушки, наряды«, «Яночка, как всегда роскошно и со вкусом. Спасибо, что показываешь нам всю красоту и роскошь», «Наташа округлилась малёк», «Наташа приехала! Красотка», «Модель видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

А вам чей образ понравился больше?