«Ну что, Яночка, съела?»: Собчак сделала «вызов» завтракам Рудковской

Яна Рудковская не первый год ведет в Instagram рубрику «Мои завтраки». Продюсер любит красиво сервировать стол, ставить вазы с цветами и, конечно, готовить изысканные блюда. На отдыхе она не сама готовит блюда, но даже в отеле предпочитает, чтобы ей красиво подавали еду. По словам самой светской львицы, эта рубрика пользуется особым интересом у ее поклонников, а также привлекает внимание иностранцев к ее аккаунту.

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Утром 14 октября Яна вновь показала свой роскошный стол. На этот раз на тарелках были разложены пирожные, торт Наполеон, оладьи со сладким кремом и клубникой, поднос макарунами (пирожные из миндаля), а также ваза с различными фруктами. К розовой посуде она подобрала белые розы и розовые розы, а также другие бутоны белых растений. Поклонники восхитились таким красивым завтракам.

Но похоже, что лавры Рудковской не дают покоя Ксении Собчак. Телеведущая решила сделать вызов продюсеру. В соцсети она запечатлела свой завтрака. В кадре Ксения в черном платье с вышивкой ест гречку и котлетки.

«Ну что, Яночка, съела? Вот это я понимаю рубрика мои завтраки , а у тебя непонятно что вообще!», — заявила светская львица.

Блондинку поддержал Максим Галкин. «Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество», — высказался он. Поклонники согласились с тем, что у Собчак завтрак выглядит аппетитнее. «Даже звёзды любят гречку с котлеткой», «Да, у Ксении завтрак аппетитнее», «Отличный завтрак! Я готова гречу есть в разных видах», «Ахахаха! Реально классно! По-простому! Да почему бы и нет?», — прокомментировали пост подписчики.

А вы что едите по утрам?