Рудковская не поскупилась на сотни белых роз ради званого ужина в особняке

Яна Рудковская является продюсером, но настолько любит моду, что сотрудничает с известными модными домами. Очень любит светская львица Марту Диор (Marta Dior). В платье этого бренда несколько лет назад она обвенчалась в церкви с мужем, Евгением Плющенко. У девушки уже есть собственная коллекция нарядов от кутюр. Время от времени она устраивает выставки лучших платьев. А 15 октября совместно с Dior знаменитость устроила у себя дома званый ужин.

больше по теме Как из сказки: Рудковская нарядилась в платье Золушки Продюсер сфотографировалась в пышном платье любимого дизайнера.

Свой подмосковный особняк Рудковская украсила тысячами белых роз. Роскошными цветами были украшены перила лестницы, также повсюду стояли вазы с бутонами. Стол она оформила в бледно-голубых тонах, также украсив его цветами. Гостей хозяйка дома встречала в черном лаконичном платье макси, которое дополнила широким поясом. Она отметила, что впервые будет принимать у себя в особняке гостей из Франции.

Вместе с Яной суетился и Плющенко, который предпочел облачиться в классический смокинг. Поклонники восхитились убранством залов и образом продюсера. «Ух, как красиво!», «Какая красота… об этом можно только мечтать», «Роскошно, просто потрясающе, одно великолепие!», «Как стильно, как нежно, любуюсь красотой», — прокомментировали пост подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто подверг Рудковскую критике. Они посчитали, что губить столько живых цветов неприемлемо.

Постепенно на ужин стали стекаться гости. Всех их супруги приветствовали улыбкой и теплыми словами. Похоже, что трапезничать они в доме Яны будет до поздней ночи.

А вы любите дома собирать гостей?