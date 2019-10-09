Звездный стиль

«Практически принцы»: Плющенко посадил сына в карету

Фигурист вместе с семьей проводит время в Италии.

«Практически принцы»: Плющенко посадил сына в карету
Евгений Плющенко и Гном Гномыч. фото: instagram.com/gnomgnomych/

Евгений Плющенко недавно привез в Рим свое ледовое шоу Opera on ice. Его сопровождали во время поездки близкие. Фигурист вместе с женой Яной Рудковской и сыном Сашей остановился в одном из лучшей отелей города. Спортсмен даже не устоял и поцеловал жену на балконе номера, где ранее снималась в фильме «Римские каникулы» сама Одри Хепберн. В свободное от выступлений и тренировок время семья гуляет и наслаждается красивыми видами.

Так, в Риме Плющенко отправился на прогулку с сыном, которого близкие ласково называют Гном Гномыч. Они сели в карету с открытым верхом и прокатились по старинным улицам. Примечательно, что фигурист был облачен в светлые джинсы и голубую, так называемую университетскую куртку, которую любят носить молодые бейсболисты в Америке. Спортсмен оделся в одном стиле и одной цветовой гамме с наследником.

Маленький Саша предстал в голубых шортах и полувере с принтом. У него также была точно такая же обувь, как у папы, только белого цвета. «Практически принцы», — подписал фото с отцом Гном Гномыч.

А вот Плющенко порассуждал, что зимой в России можно устроить катания на санях. Он остался в восторге от прогулки с семьей. При этом спортсмен успевал приветствовать поклонников, которые узнали его.

«Эх, прокатились с семьей красиво по Риму!» — отметил он.

Поклонники восхитились стильным отцом и его сыном. Многие в очередной раз признались, что их умиляет идиллия в семье фигуриста. «Евгений, вы крутой невозможно! А с сыном просто до слез», «Папин сынок, само умиление», «Почему практически? Саша — принц, Евгений — король», «Такие милые и обаятельные! Вы классные», «Стильные парни», — прокомментировали пост подписчики.

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Гном ГномычЕвгений ПлющенкоЗвездный стильЯна Рудковская
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«Практически принцы»: Плющенко посадил сына в карету
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