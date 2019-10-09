Как из сказки: Рудковская нарядилась в платье Золушки

Яна Рудковская может похвастаться огромной гардеробной. Она редко облачается в одну и ту же вещь дважды. Обычно перед мероприятием светская львица несколько часов подбирает себе образ. Особой любовью у нее пользуются бальные платья. Не так давно она даже устроила выставку своих кутюрных нарядов. А сейчас продолжает работа продюсера и ее мужа Евгения Плющенко над новой ледовой постановкой «Золушка».

К такому важному событию Яна готовится с особым усердием, поэтому для фигуристок Аделины Сотниковой, которая сыграет фею крестную, и для исполняющей главную роль в постановке Юлии Липницкой были сшиты красивые кутюрные платья. А вот в проморолике снялась сама Рудковская. Для этого она в третий раз надела пышное голубое платье принцессы своего любимого дизайнера Александра Терехова.

В кадре Яна убегает от камеры. В этот момент ее наряд развевается. Девушка бежит по коридору в известном столичном ресторане. Волосы светской львицы распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

«Я убегаю от камеры в настоящем платье Золушки, которое Саша сшил для диснеевской Золушки и я его купила на благотворительном аукционе. Платье — очень атмосферное и я его очень люблю, поэтому в нашем шоу будет много волшебства, я столько всего придумала», — написала Рудковская.

Многие поклонники восхитились сказочным образом. «Просто безумно красивое платье, Яна вы прекрасны», «Очень нежно и воздушно!!! Даже немного загадочно», «Бедные мужчины, засмотрят до дыр!» — прокомментировали пост подписчики.

А вы любите ледовые шоу?