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Богомолов и Собчак присоединились к Виторгану и Нинидзе на премьере «Текста»

Молодожены появились в кинотеатре, когда фильм уже начался. Ранее в зал прошли экс-супруг светской львицы с возлюбленной.

Богомолов и Собчак присоединились к Виторгану и Нинидзе на премьере «Текста»
Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: globallookpress.com

Российская картина «Текст» уже 24 октября выйдет в широкий прокат. Накануне в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера драмы, где главные роли сыграли Кристина Асмус и Александр Петров.

Когда фильм уже начался, в кинотеатре появились телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов. Они не стали позировать фотографам на красной дорожке и быстро прошли в зал. Для появления на публике режиссер выбрал повседневную одежду – серые джинсы и вязаный свитер.

Ксения Собчак отдала предпочтение наряду в стиле total black — она пришла на премьеру в кожаном жакете, классических брюках и ботильонах на высоких каблуках, сообщает с места событий корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Ранее на дорожке с удовольствием позировали Максим Виторган и Нино Нинидзе. Они прошли в зал, держась за руки. Это не первое мероприятие, где пересекаются бывшие супруги, Собчак и Виторган. Они, безусловно, заметили друг друга, но в зале сидели на разных рядах.

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Кристина Десятова
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Богомолов и Собчак присоединились к Виторгану и Нинидзе на премьере «Текста»
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