Звездный стиль

Ретро-стиль: Водянова показала стройные ноги в платье в цветочек

Модель посетила музей в наряде от российского дизайнера.

Ретро-стиль: Водянова показала стройные ноги в платье в цветочек
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова давно стала супермоделью, а ее муж Антуан Арно, известный бизнесмен и сын самого богатого человека Европы Бернарда Арно, владельца контрольного пакета акций Louis Vuitto. Несмотря на то что модель живет в достатке, она не страдает звездной болезнью, часто устраивает благотворительные мероприятия и порой ее можно увидеть в обычных вещах из массмаркетов и резиновых сапогах. Именно в таком виде девушка на днях сходила с детьми за грибами.

Но так как Водянова живет в Париже, то порой не отказывает себе в удовольствии устроить культурно-развлекательный вечер. Так, накануне модель посетила музей Fondation Louis Vuitton. Для появления на публике девушка выбрала ретро-образ в стиле 50-х. Она предстала в черном платье в цветочек из легкой ткани. Глубокое декольте она подчеркнула крупным колье, а стройные ноги выглядели еще более хрупкими в массивных белых башмаках. Волосы Наталья завила в кудри и прямо в музее подкрасила губы бардовой помадой.

Поклонники восхитились ее утонченной красотой и нарядом от Ульяны Сергеенко. «Очень милая и романтическая», «Такой классный образ Наташа! И цвет волос очень идет!», «Какая прелесть!», «Великолепна, как всегда», «Наталья, какая же вы красивая!», «В вас столько шарма!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Водянова любит подчеркивать стройную фигуру. Для этого она выбирает мини-платья.

В качестве верхней одежды осенью модель носит и черную шубу, и кожаный жакет с поясом. Также в ее гардеробной есть много костюмов в стиле оверсайз.

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Ретро-стиль: Водянова показала стройные ноги в платье в цветочек
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