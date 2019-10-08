«Надо утепляться»: жена Преснякова дополнила модное пальто кроссовками

37-летняя Наталья Подольская в преддверии зимних холодов решила принять участие в новой студийной фотосессии. Так, в кадре супруга музыканта Владимира Преснякова-младшего появилась в розовом спортивном костюме, накинув поверх своего наряда пальто горчичного цвета. Образ знаменитости дополнили кроссовки на шнуровке.

«Я думаю, сегодня будет хороший денек, но надо очень утепляться. Всем любви», — обратилась к верным почитателям Подольская, заверив, что морально уже готова к наступлению зимы и холодам.

К слову, спортивный костюм появился в гардеробе и ведущей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. Так, на прогулку с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и годовалой дочкой Машей знаменитость отправилась в трико, утепленной толстовке с капюшоном, кроссовках и жилетке.

В одном из своих интервью Наталья Подольская призналась, что не страдает от того, что многие воспринимают ее всего лишь как жену Владимира Преснякова. При этом артистка заявила, что не считает себя случайным человеком в музыке: возлюбленная экс-супруга Кристины Орбакайте начала профессионально заниматься вокалом с девяти лет. Она участвовала в различных конкурсах, попав на проект «Фабрика звезд».