Подольская объяснила, почему муж отказался ехать с ней в отпуск

В итоге исполнительница провела время на острове Капри со своей сестрой.

Певица Наталья Подольская в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ее часто спрашивают подписчики, неужели они с мужем расстались.

Последние подозрения возникли после того, как звезда уехала отдыхать в Италию без любимого супруга.

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«Мне сказали, что об этом пишут все СМИ. Я полезла в Интернет и поняла, что люди читают только броские заголовки, но в суть новости не вникают. А там как раз и раскрывается, что отдыхала я с сестрой, но вовсе не потому что меня бросил муж», — заметила певица.

В то же время она призналась, что муж отказался ехать с ней в Италию. «Летом у него был очень жесткий график, и он не мог себе позволить уехать из страны. Вова меня отпустил с сестрой на Капри. Мы, кстати, с ним были на этом острове семь лет назад. Тогда была незабываемая поездка. Куда бы я в это раз не посмотрела на острове, везде мне мерещилось, что в этом месте много лет назад мы были с Вовой. Воспоминания не отпускали долго», — отметила Наталья Подольская.