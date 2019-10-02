Муж Нетребко отреагировал на фото Пугачевой с дочерьми

42-летний оперный певец не оставил без внимания свежий пост шоумена Максима Галкина. Супруг Аллы Борисовны опубликовал новое фото. В кадре Примадонна позирует с дочерьми: 6-летней Лизой и 48-летней Кристиной. Также на фото запечатлена и нынешняя супруга композитора Игоря Николаева — певица Юлия Проскурякова в компании с Идой Достман.

Алла Борисовна предстала в кадре в мини-платье с лаковым ремешком и черных туфлях. Мама Никиты Преснякова отдала предпочтение брючному наряду, а Лиза примерила юбку в виде балетной пачки.

«Девочки, красавицы!!» — отметил супруг Анны Нетребко, сделав комплимент всем дамам, присутствующим на снимке.

Напомним, что Алла Пугачева во второй раз стала мамой уже после шестидесяти лет. В апреле Примадонна отпраздновала свой 70-летний юбилей, выступив с концертом в Кремлевском дворце. По словам артистки, она тщательно следит за своим питанием и редко дегустирует блюда на светских приемах, обходя стороной фуршет. Певица не скрывает, что из-за сахарного диабета она вынуждена контролировать свой рацион и аппетит.