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Наталья Подольская ответила на слухи о своей беременности

По словам яркой исполнительницы, она сейчас работает, прежде всего, над своим телом.

Наталья Подольская ответила на слухи о своей беременности
Подольская пока не планирует рожать второго ребенка/globallookpress.com

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала постоянно появляющиеся слухи о беременности. Дело в том, что у ее мужа музыканта Владимира Преснякова-младшего недавно вышла новая песня.

Наталья Подольская. Фото
Подольская ответила на слухи о беременности/globallookpress.com

Там, в частности, говорится о двух бьющихся сердечках. Многие поклонники звезд посчитали, что супруга певца беременна. На самом же деле просто Владимир Преснякова вынашивал этот хит еще со времен рождения их сына Артема — четыре года.

«Я сейчас больше работаю над своим телом в спортзале. Отказываюсь от сладкого. Иногда мы соединяемся и работаем вместе. В том числе и над пополнением в семействе», — отшутилась Наталья Подольская, заверив, что она не беременна.

Со своей стороны Владимир Пресняков отметил, что у него очень странный жизненный ритм. Спать он ложится в шесть утра, а встает в два часа дня. При этом все свободное время он проводит с сыном Артёмом. «Это моя неприкасаемая вселенная. Маленькое счастье. А над пополнением в семье мы работаем, но пока больше отдельно друг от друга», — сказал музыкант.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваВладимир ПресняковНаталья Подольская
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Наталья Подольская ответила на слухи о своей беременности
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