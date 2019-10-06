Кудрявцева пришла на премьеру мюзикла в юбке из фатина и кроссовках

48-летняя Лера Кудрявцева не смогла пропустить премьеру мюзикла «Комедия о том, как банк грабили» с Анастасией Стоцкой в главной роли. Перед объективами фотокамер, в отсутствии хоккеиста Игоря Макарова — ведущая программы «Секрет на миллион» позировала с близким другом семьи ви-джеем телеканала «МУЗ-ТВ» Андреем Разыграевым.

К слову, в театре МДМ также была замечена и 64-летняя Лариса Долина. Джазовая певица отдала предпочтение ретро-образу: примерив приталенное платье с гороховым принтом и алым пояском. Мюзик также посмотрели Юлия Барановская, Ирина Свиридова, Александр Олешко, Алла Довлатова и многие другие.

Для выхода в свет супруга хоккеиста Игоря Макарова выбрала белую кофту с большим розовым сердечком, юбку пудрового персикового оттенка из фатина с пайетками и кроссовки. Знаменитость призналась, что с рождением дочки Маши она стала реже появляться на светских мероприятиях. Телеведущая постоянно переживает о наследнице, не представляя, как другим родителям удается надолго разлучаться с детьми.

Кудрявцева тщательно следит за модными тенденциями. Знаменитость не скрывает: она выбирает женственны и элегантные наряды, при этом в ее гардеробе есть место и для повседневной одежды.