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Подольская осудила Фадеева за методы работы с музыкантами

По словам певицы, так поступать с подопечными нельзя.

Подольская осудила Фадеева за методы работы с музыкантами
Подольская нелестно отозвалась о Фадееве/globallookpress.com

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскритиковала методы работы продюсера Максима Фадеева со своими музыкантами.

Максим Фадеев. Фото
Фадеева раскритиковали за излишнюю жесткость/globallookpress.com

Напомним, что последний скандал, связанный с его именем, уход от него певицы Наргиз Закировой. Ранее также бывали случаи, когда от продюсера уходили звезды. Тяжело, к примеру, он расставался с Еленой Темниковой, которая стала известна благодаря работе в группе «Серебро».

«Фадеев — очень жёсткий человек. Так поступать с музыкантами нельзя», — заявила Наталья Подольская. Со своей стороны, присутствующий в студии ее супруг Владимир Пресняков-младший добавил: «Зато он потрясающий музыкант».

Также Подольская призналась, что ее супруг – очень понимающий муж. «Он никогда не скажет, к примеру, этого не делай. Он всегда за меня. Конечно, я могу ошибаться. Но он никогда не позволит обидные слова. К примеру: «Я верну тебя, откуда взял», — заявила Наталья Подольская, намекая, что Фадеев именно так порой говорит о своих подопечных.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваВладимир ПресняковМаксим ФадеевНаталья Подольская
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Подольская осудила Фадеева за методы работы с музыкантами
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