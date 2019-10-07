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Кудрявцева купила для годовалой Маши «горчичные» меховые ботинки

Телеведущая вместе с Игорем Макаровым сходила на прогулку с дочкой.

Кудрявцева купила для годовалой Маши «горчичные» меховые ботинки
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева в толстовке, трико и утепленной жилетке с капюшоном отправилась на прогулку с супругом хоккеистом Игорем Макаровым и маленькой дочкой. Для годовалой Маши звездная мама купила розовый пуховик, узкие штанишки по росту и «горчичные» меховые ботинки на шнуровке. Ведущая программы «Секрет на миллион» старается одевать наследницу по погоде, переживая перед каждой прогулкой о том, что Машенька может простудиться.

Во избежании частых простудных заболеваний Кудрявцева решила закалять кроху. Для этого телеведущая отдала малышку в секцию плавания. Маша не боится с головой погружаться под воду, находясь в бассейне вместе с персональным тренером, выступающим в качестве страховки.

Лера Кудрявцева на прогулке с Игорем Макаровым и маленькой Машей (Фото: Instagram.com/leratv)

Ранее в Stories Лера делилась успехами дочки, отметив, что учит Машу одеваться без помощи взрослых. Кроме того, малышка посещает развивающие курсы для самых маленьких, занимаясь с воспитателем. Сама Кудрявцева всюду сопровождает наследницу, успешно совмещая материнство с карьерой.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиЛера Кудрявцева
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Кудрявцева купила для годовалой Маши «горчичные» меховые ботинки
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