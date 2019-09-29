Александр Буйнов вспомнил, как познакомился с Марком Захаровым

По словам исполнителя, режиссер крайне серьезно относился к своей работе.

В Москве 28 сентября на 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров. По предварительной информации, причиной его гибели стало повторное воспаление легких.

Память художественного руководителя столичного Ленкока почтили множество его коллег и поклонников. В театре сотрудники установили портрет мэтра, куда люди несут цветы. Теплые слова в адрес автора картин «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Убить дракона» сказали Елизавета Боярская, Максим Аверин, Максим Галкин, Кристина Асмус и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса.

К ним присоединился исполнитель Александр Буйнов. В своем блоге певец рассказал поклонникам, как в далеких 70-х познакомился с Марком Захаровым. Тогда Буйнов играл в группе «Аракс». В тот момент она как раз перешла под крыло Ленкома.

Для новой публикации Буйнов сделал небольшое видео: короткий ролик объединил фото самого Захарова и актеров театра, с кем в те год артист дружил.

«Как безжалостно летит время, кажется, еще вчера мы шумной компанией сидели в ресторане ВТО на улице Горького…Неповторимый Ленком семидесятых», — вспомнил Александр.

Говоря о покойном режиссере, Буйнов отметил, что Захаров всегда был серьезен и требователен к актерам Ленкома. Но это совсем не мешало ему улыбаться и шутить.

«Он любил своих артистов и уважал «чужих». Невосполнимая потеря для всего Российского Театра. Будем помнить и с благодарностью вспоминать о Великом Режиссере, пересматривая и прослушивая его удивительные фильмы, спектакли. Покойся с миром, Человек!», — добавил Буйнов.

Певец также выразил соболезнования дочери режиссера Александре Захаровой. Добавим, гражданская панихида состоится в Ленкоме 1 октября. Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.